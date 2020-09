Óscar hará "lo que pida" Lopetegui "para tener minutos" en el Sevilla

El mediapunta Óscar Rodríguez durante su presentación hoy como nuevo jugador del Sevilla FC, que ha tenido lugar en la ciudad deportiva del equipo con la presencia del presidente, José Castro, y el director general deportivo, Ramón Rodríguez "Monchi", en la que ha asegurado que su nuevo entrenador, Julen Lopetegui, le "ha dado la enhorabuena por debutar con la selección" y ha asegurado que hará "lo que él pida" para "tener minutos en una plantilla de Champions". EFE/ Raúl Caro

Sevilla, 8 sep (EFE).- El mediapunta Óscar Rodríguez ha dicho este martes, en su presentación como futbolista del Sevilla, que su nuevo entrenador, Julen Lopetegui, le "ha dado la enhorabuena por debutar con la selección" y ha asegurado que hará "lo que él pida" para "tener minutos en una plantilla de Champions".

Óscar auguró que "la competencia interna será alta pero eso le viene bien al equipo" y no va a mermar su "ilusión por jugar en un equipo tan grande", donde "va a ser difícil coger minutos y habrá que aprovechar al máximo las oportunidades" que está dispuesto a ganarse "en cada entrenamiento".

"En la concentración de la selección, (Sergio) Reguilón y (Jesús) Navas me han dicho que es un equipo muy unido y familiar, lo que va a facilitar la acogida y la integración. La afición debe saber que lo daré todo por el Sevilla y espero lograr grandes cosas", ha añadido el futbolista procedente del Real Madrid.

El jugador talaverano confesó que "en agosto, estaba ya cerca la posibilidad de venir al Sevilla", por lo que vivió y "como un aficionado más los partidos de la Liga Europa" concluida con el título para un club al que considera "la mejor opción por todos los conceptos".

"Se escucharon varias ofertas en verano, aunque le dije a mi agente, en cuanto hubo opción de venir aquí, que se centrase en el Sevilla", ha concluido Óscar Rodríguez.

El director deportivo de la entidad, Ramón Rodríguez 'Monchi', ha admitido que "la plantilla no está cerrada" y que uno de los puestos a reforzar es el lateral izquierdo, donde le "encantaría tener aquí otro año a Sergio Reguilón, pero hay rivales por ficharlo con los que, económicamente, el Sevilla no puede pelear".

En este sentido, Monchi ha revelado que el argentino Marcos Acuña "está dentro de los perfiles que se pueden mirar pero no se ha dado ningún paso con él ni con el Sporting" Clube de Portugal, al que pertenece, ya que "la situación de crisis obliga a poner los pies en el suelo a la hora de hablar de cifras".

El técnico gaditano ha alabado "la buena gestión" de un club "estable pero al que también ha afectado la crisis" derivada de la pandemia porque su "modelo de negocio se ha basado en generar plusvalías" con la compraventa de futbolistas pero "este mercado va a dificultar que haya grandes traspasos".

Monchi, sin embargo, destacó que el Sevilla cuenta con "la ventaja de tener un equipo armado", pese a lo cual es "a día de hoy, el segundo que más ha invertido de la Liga", con "casi cuarenta millones de euros" de gasto en fichajes, lo que demuestra que "pese a la situación complicada, no se escatiman esfuerzos".

El técnico gaditano admitió "movimiento alrededor de Carlos Fernández", delantero reincorporado tras su cesión en el Granada, que ha suscitado "mucho interés telefónico pero a día de hoy, está centrado al cien por cien en los entrenamientos, preparando una ilusionante Supercopa".

Para los demás jugadores que regresan de un préstamo, Monchi informó de que "también está parado el mercado" porque "la mayoría de los equipos tienen 'overbooking' en su plantilla", pero desea arreglar sus situaciones "cuanto antes por el respeto debido a esos futbolistas que no cuentan para el entrenador.

No es el caso del central francés Joris Gnagnon, ya que "la intención es que se quede, aunque depende de que él sea capaz de convencer al entrenador"; ni con los canteranos Bryan Gil y Alejandro, quienes "son jugadores de la primera plantilla que deben demostrarle a Lopetegui que puede contar con ellos".