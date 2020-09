Nuevos bonos argentinos caen en primer día de cotización en EEUU

(Bloomberg) -- Los nuevos bonos de Argentina cayeron más de un centavo en su primer día de cotización oficial en Estados Unidos después de la reestructuración de casi US$65.000 millones en deuda externa.

Los nuevos valores de la nación sudamericana que vencen en 2030 cayeron 1,6 centavos por dólar a 50,5 centavos a las 11:45 a.m. de Nueva York. Los bonos con vencimiento en 2035 cayeron 1,3 centavos a 45,4 centavos por dólar, mientras que los bonos que vencen en 2041 bajaron un centavo a 44,5 centavos.

Los bonos cotizaban a un rendimiento promedio de 11%, según Sergi Lanau, economista jefe adjunto del Instituto de Finanzas Internacionales en Washington. Es casi lo mismo que exigían los inversores en el mercado gris —transacciones extrabursátiles— la semana pasada, antes de que los bonos comenzaran a cotizar oficialmente.

“El rendimiento de salida de Argentina es efectivamente 11%, que es un spread elevado para bonos a 10 años en comparación con Ecuador hace unos días y muchas reestructuraciones de deuda anteriores”, escribió Lanau en Twitter. “Veamos qué plan de política acuerda Argentina con el FMI”.

Los altos rendimientos resaltan el escepticismo de los inversores de que Argentina, a pesar de reestructurar 99% de su deuda externa con acreedores privados, enfrentará dificultades para que la economía vuelva a crecer. Se espera una contracción en el producto interno bruto más de 12% este año.

Argentina emergió oficialmente de su noveno default después de que S&P Global elevara su calificación crediticia el lunes a CCC+ desde su estado anterior de “default selectivo”.

Argentina dijo que intentará reducir los rendimientos de los bonos en los próximos meses a través de una gestión macroeconómica consistente y no regresará a los mercados internacionales de deuda por un tiempo, dijo el ministro de Economía, Martín Guzmán, en una entrevista con Bloomberg TV la semana pasada.

Nota Original:Argentina’s New Bonds Slide on First Official Trading Day in US

©2020 Bloomberg L.P.