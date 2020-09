Nuevo récord de contagios diarios en Israel ante la confusa toma de decisiones

Israel alcanzó este lunes un nuevo récord de contagios de COVID-19, con 3.392 positivos, sin saber todavía cuáles son las comunidades que esta tarde deben entrar en toque de queda, mientras la oposición califica de "caos" la toma de decisiones. EFE/EPA/MOHAMMED SABER/Archivo

Jerusalén, 08 sep (EFE).- Israel alcanzó este lunes un nuevo récord de contagios de COVID-19, con 3.392 positivos, sin saber todavía cuáles son las comunidades que esta tarde deben entrar en toque de queda, mientras la oposición califica de "caos" la toma de decisiones.

Las autoridades ya retrasaron el lunes la aplicación de medidas por discrepancias en la lista final de comunidades afectadas y después de que las presiones de los partidos ultraortodoxos obligaran a descartar el confinamiento local que había aprobado el Gabinete de Coronavirus.

Según el diario Yedioth Ahronoth, funcionarios del ministerio de Sanidad dijeron que la lista final no contendrá cuarenta ciudades con los mayores índices de infecciones, como se había anunciado, y que existe la posibilidad de que el plan de cierre nocturno también sea descartado.

Los líderes de la oposición responsabilizan al primer ministro, Benjamín Netanyahu, del cambio constante en las medidas aprobadas para contener esta segunda ola, que empezó desde hace dos meses y que empeora cada semana.

En julio, Israel nombró un coordinador nacional para poner en marcha un plan estratégico; sin embargo, sus recomendaciones suelen generar disputas entre los miembros del Gobierno de coalición.

El jueves pasado, el Gabinete de Coronavirus aprobó un confinamiento local de las comunidades calificadas como "rojas", pero el domingo canceló esta medida por presiones de los partidos ultraortodoxos y planteó como alternativa el toque de queda.

Tras un retraso de 24 horas, las restricciones deberían entrar en vigor a las siete de la tarde de hoy, hasta las cinco de la mañana. Los comercios no esenciales quedarán cerrados y los ciudadanos solo podrán moverse a 500 metros de su domicilio.

El ministerio de Defensa movilizó el lunes a miles de soldados que junto con la policía se encargarán de hacer cumplir el toque de queda, en gran parte de áreas de mayoría árabe y ultraortodoxa, a falta de que se defina la lista final de localidades.

Desde el inicio de la pandemia, Israel ha registrado más de 135.000 casos de COVID-19 y 1.026 muertes. Desde hace dos meses vive una segunda ola de coronavirus que no consigue controlar.