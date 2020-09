México llega a 67.781 decesos y 637.509 contagios por la COVID-19

Fotografía cedida por la Presidencia de México del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, durante una rueda de prensa en Palacio Nacional Ciudad de México (México). EFE/Presidencia de México/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS

México, 7 sep (EFE).- México registró 3.486 casos y 223 muertos por la COVID-19 en las últimas 24 horas para sumar 67.781 decesos y 637.509 contagios desde que inicio la pandemia a fines de febrero, revelaron este lunes las autoridades sanitarias.

Hasta este lunes, la pandemia de coronavirus SARS-CoV-2 presentó aumentos porcentuales de 0,55 % en los casos y de 0,33 %, en los fallecimientos, comparados ambos con los 634.023 infecciones y 67.558 fallecidos del reporte previo.

El director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Alomía, confirmó que 1.435.703 personas han sido sometidas al protocolo de estudios para saber si presentan o no la enfermedad del coronavirus SARS-CoV-2.

De este universo de estudio, el 40 % tuvieron un resultado positivo, una cifra porcentual que ha venido disminuyendo alrededor de 14 puntos porcentuales desde hace seis semanas en el país, "lo que habla que la circulación del virus ha disminuido", afirmó.

Alomía explicó que hay 719.981 pacientes, el 50 % de los que se sometieron al estudio, que han dado negativo y por tanto ya han sido descartadas para COVID-19.

Otros 78.213 permanecen como casos sospechosos y están a la espera de que el estudio de laboratorio confirme si tienen o no la infección.

El funcionario detalló que la estimación es de 669.884 casos al considerar los confirmados más un porcentaje de sospechosos que se cree darán positivo; de igual forma se estiman 69.484 fallecimientos en el país.

Hasta este lunes, se han recuperado 446.715 personas que desarrollaron la enfermedad, lo que supone alrededor del 70 % de todos los que han sido infectados, explicó Alomía.

Los hospitales de México tienen una disponibilidad del 66 % de las 30.993 camas generales que están listas para recibir pacientes no graves y están libres el 72 % de las que están equipadas con ventilador para enfermos graves.

El reporte de las autoridades sanitarias confirmó una ocupación de 10.230 camas generales y de 2.836 de las equipadas con ventilador.

A partir de esta semana, 10 estados están en color amarillo (riesgo medio), 21 en naranja (riesgo alto) y 1 en rojo (máximo riesgo). Hasta ahora ninguno ha sido declarado en verde (riesgo bajo).

México es el octavo país a nivel mundial en casos confirmados detrás de Estados Unidos, Brasil, India, Rusia, Perú, Colombia y Sudáfrica y el cuarto en muertes globales por la COVID-19 después de Estados Unidos, Brasil e India, según datos de la Universidad Johns Hopkins.