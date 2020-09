María Pedraza y Jaime Lorente, cena romántica para dos en Madrid

05/09/2020 Jaime Lorente y María Pedraza, una de las parejas más atractivas y consolidadas de nuestro panorama interpretativo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 8 (CHANCE)



Convertida en una de las actrices con más proyección de nuestro país, María Pedraza está disfrutando al máximo de la vuelta a la normalidad. Aprovechando la noche madrileña, la actriz disfrutó de una agradable velada romántica para dos junto al también actor Jaime Lorente y es que ambos presumieron de relación durante todo el encuentro.



Compartiendo miradas y conversación durante toda la velada, la pareja de jóvenes demostró que su historia de amor va viento en popa y es que tras disfrutar de una romántica cena para dos, caminaron cogidos del brazo. Apostando por la mascarilla para evitar cualquier exposición a la Covid-19, María eligió para la ocasión un cómodo y sencillo look con mini vestido en color negro y zapatillas de deporte.



Si en el terreno profesional María y Jaime no paran de cosechar éxitos, en el terreno personal tampoco se pueden quejar. Y es que, a juzgar por las imágenes, la pareja está atravesando por uno de sus mejores momentos. Aunque ambos intentan llevar su historia de amor con la mayor discreción posible, lo cierto es que desde que se conocieron durante los rodajes de "La casa de Papel" y "Élite", no se han vuelto a separar, y llevan dos años de feliz relación.