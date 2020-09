Los impulsores de la moción contra Bartomeu anuncian que tienen 7.497 firmas

El precandidato y promotor de la moción de censura, Jordi Farré (c) posa junto a los otros impulsores de la moción de censura contra el presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, y su junta directiva tras recoger en las oficinas del club las papeletas en las que deberán estampar las 16.520 firmas necesarias de los socios (el 15% del censo electoral) para conseguir llevar el proceso a un referéndum.EFE/ Enric Fontcuberta

Barcelona, 8 sep (EFE).-Los impulsores de la moción de censura contra el presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, y su junta directiva anunciaron este martes que han conseguido hasta ahora 7.497 de las 16.520 necesarias para llevar el proceso a un referéndum.

Las han logrado en los primeros seis días hábiles de los 14 con los que cuentan según los estatutos del Club. Así, la fecha límite para recabar apoyos será el 17 de septiembre.

"Estamos dentro de los porcentajes que tenemos que lograr para conseguir el objetivo, pero no podemos bajar la guardia. Los socios no deben dejarse deslumbrar por la cifra y deben seguir firmando", explicó Marc Duch, uno de los portavoces de la moción, durante la rueda de prensa en la que anunciaron la cifra.

"Por eso debemos llevar a cabo nuevas estrategias logísticas para llegar a los socios que aún no saben cómo participar en la moción. Tenemos que pisar aún más el terreno", añadió.

Otro de los portavoces, Ricard Faura, dijo que "el discurso de Messi en la entrevista del viernes ayudó a la moción y va alineado con el discurso de la misma. Él tampoco está de acuerdo con la manera de hacer de la junta".

La próxima actualización oficial de la cifra de firmas recogidas tendrá lugar el 14 de septiembre. E