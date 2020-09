Los abogados del héroe de "Hotel Ruanda" aseguran que corre riesgo de tortura

Los abogados del ruandés Paul Rusesabagina, el exgerente que inspiró la película "Hotel Ruanda" y salvó a centenares de personas durante el genocidio contra los tutsis (1994), han advertido a la ONU de que corre un "riesgo inmediato" de ser torturado en su país, donde se encuentra detenido. EFE/Toni Albir/Archivo

Kigali, 8 sep (EFE).- Los abogados del ruandés Paul Rusesabagina, el exgerente que inspiró la película "Hotel Ruanda" y salvó a centenares de personas durante el genocidio contra los tutsis (1994), han advertido a la ONU de que corre un "riesgo inmediato" de ser torturado en su país, donde se encuentra detenido.

En una carta remitida dirigida al relator especial de la ONU sobre la tortura, Nils Melzer, y a la que Efe tuvo acceso este martes, los letrados solicitan una "acción urgente" en nombre de Rusesabagina, quien ostenta también la nacionalidad belga.

El exgerente "fue recientemente secuestrado, desaparecido y sometido a una entrega extraordinaria de Dubái a Ruanda y actualmente está detenido incomunicado por las autoridades ruandesas en Kigali", aseguran en la misiva, datada este lunes.

Rusesabagina "no ha tenido contacto con su familia, asesores legales autorizados o diplomáticos belgas desde el jueves, 27 de agosto", añaden.

El Gobierno ruandés, aducen, "no ha aportado pruebas de vida desde el lunes, 31 de agosto, cuando las autoridades de Kigali hicieron desfilar al señor Rusesabagina esposado frente a los medios".

"Dadas estas graves violaciones de derechos humanos y la larga persecución anterior del señor Rusesabagina por el Gobierno ruandés, él corre riesgo inmediato y grave de tortura o trato cruel, inhumano y degradante o castigo", subrayan los abogados.

E instan a Melzer a que "investigue la situación y se comunique de inmediato con el Gobierno de Ruanda, instándolo a que proporcione pruebas de que el señor Rusesabagina sigue vivo".

La misiva se divulgó después de que el presidente de Ruanda, Paul Kagame, defendiera el pasado domingo la detención de Rusesabagina por ser el líder de un "grupo de terroristas".

Ante la polémica internacional generada por la operación de arresto y las acusaciones de secuestro por parte de la familia, Kagame enfatizó que la detención y traslado a Ruanda se efectuaron "legalmente" y que los "detalles se conocerán muy pronto".

El presidente hizo esas declaraciones un día después de que la Fundación Hotel Ruanda Rusesabagina emitiera un comunicado en el que denunciaba que el detenido no tenía acceso a sus abogados, ni tampoco a visitas o llamadas de sus familiares.

Rusesabagina, según su familia, fue capturado a finales de agosto en Dubái mientras hacía escala, y trasladado a Ruanda.

OPOSITOR MUY CRÍTICO CON EL PRESIDENTE DE RUANDA

El exgerente es un opositor muy crítico con Kagame y vivía en el exilio entre Bélgica y Estados Unidos, donde creó una fundación para promover la reconciliación de Ruanda y evitar nuevos genocidios.

Rusesabagina, de 66 años, contaba con una orden de arresto internacional por crímenes como asesinatos y secuestros de civiles ruandeses.

El detenido fue gerente en el famoso hotel Mil Colinas e inspiró la película "Hotel Ruanda" (2004), basada en la historia de este influyente hombre de negocios hutu, casado con una tutsi, que logró proteger de los militares y los genocidas a unas 1.200 personas.

En 2005, el entonces presidente de EEUU, George Bush, le otorgó la Medalla Presidencial a la Libertad por su labor heroica.

Sin embargo, la asociación de víctimas del genocidio Ibuka asegura que se ha exagerado su papel de salvador en la matanza, en la que murieron unos 800.000 tutsis y hutus moderados en algo más de cien días.

La Fiscalía ruandesa le acusó en 2010, junto a la líder opositora Victoire Ingabire, de financiar actividades terroristas y grupos armados. Por esos cargos, Ingabire, la principal adversaria política de Kagame, fue arrestada y condenada a 13 años de cárcel, hasta su liberación mediante un indulto presidencial en septiembre de 2018.

En una entrevista con Efe en 2014, Rusesabagina contaba que al principio apoyó al actual presidente, pero que su Gobierno se había ido haciendo "menos democrático cada año" y que Kagame se había "convertido en un dictador millonario". EFE

