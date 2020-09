Lezama aporta ilusión a un Athletic con muchos retos por delante

Jugadores del Athletic Club asisten a un entrenamiento. EFE/LUIS TEJIDO./Archivo

Bilbao, 8 sep (EFE).- La cantera de Lezama es el principal elemento de ilusión del Athletic Club de cara a una temporada 2020-2021 de nuevo atípica por el azote de la pandemia de coronavirus y en la que al equipo de Gaizka Garitano, aún sin estar en Europa, tiene por delante muchos retos.

Hasta cuatro competiciones les esperan a los leones y los 'cachorros' ascendidos del Bilbao Athletic que empiezan a enseñar las garras.

La más importante, la eterna final de la Copa del Rey de la temporada pasada ante la Real Sociedad que se aplazó hasta que se pueda jugar con público en las gradas. Un aplazamiento que cercenó el primero de los dos caminos que tenía el conjunto bilbaíno para entrar en competición europea. El segundo, la Liga, volvió a cerrársele a poco del final del campeonato.

Pero la clasificación para la final de Copa llevaba un segundo premio implícito, la participación en la novedosa Supercopa de España. Prevista, como el año pasado en su primera edición, para enero en Arabia Saudí.

Y, como cada curso, el Athletic tendrá que hacer frente a una Liga en la que, también como cada año, su objetivo será meterse en Europa y una Copa del Rey en la que buscará un éxito similar al de la campaña anterior. Es decir, una nueva final. En años sin competición europea, el partido más deseado por su afición.

Para tratar de cumplir esas ambiciosas expectativas, una temporada más, ante lo escaso e inaccesible de su escaso mercado, Garitano tendrá que conformarse con lo que tiene. En la primera plantilla y en la cantera, que conoce al dedillo.

Se habla en Bilbao de la posibilidad de la llegada de Alex Berenguer (Torino) o del regreso de Javi Martínez (Bayern), pero lo cierto es que, por segundo verano consecutivo, el Athletic no ha hecho fichajes. Y tampoco es que haya muchas opciones fuera que aseguren reforzar la plantilla.

En ese sentido, la opinión de la conveniencia de fichar a Berenguer y/o Javi Martínez dista de ser unánime. La ilusión de la afición vasca está en lo que llega de Lezama, especialmente en un Jon Morcillo que cumplirá 22 años la semana que viene -el día 15- y responde al gusto tradicional de la capital vizcaína en un extremo izquierdo. Zurdo, profundo, atrevido, con buen golpeo y goleador. Y además con una característica que se valora mucho en el fútbol actual: alto (1,83).

Aunque ya esta temporada se espera tanto o más de otro jugador más joven todavía y ya más baqueteado en el primer equipo: Oihan Sancet, también talentoso y espigado (20 años, 1,88). Como también del 'Búfalo' Asier Villalibre, quien también a punto de cumplir años -23 el día 30- ya ha dejado claro que hay que apostar por él con más continuidad en la punta del ataque.

A ellos se les suman Unai Vencedor y Oier Zarraga, compañeros de Sancet en el atractivo, ofensivo y goleador 1-4-3-3 del Bilbao Athletic de Joseba Etxeberria. Dos futbolistas valientes con balón que parecen destinados a ayudar en la remodelación del centro del campo que lleva a cabo el Athletic en las últimas temporadas.

No obstante, no van a ser las de los jóvenes las espaldas en las que va a poner Garitano la responsabilidad de seguir con la buena trayectoria desde que llegara al banquillo en una situación crítica en diciembre de 2018.

El de Derio tirará de su guardia pretoriana, del bloque en el lleva dos cursos confiando y que tiene hasta nueve titulares fijos: Unai Simón; Capa, Yeray, Íñigo Martínez, Yuri; Dani García; Muniain, Williams y Raúl García. A Oscar de Marcos y Unai Núñez también se les puede incluir en esa relación. Como a Iago Herrerín. Pero el meta, al no ser titular, está decidido a marcharse.

Unai López, al lado de Dani, y Córdoba en la banda izquierda son los mayores candidatos a los dos puestos menos claros y a los que también aspiran Vesga y Morcillo si Unai y Córdoba no llegan al 100 por cien de su rendimiento tras el confinamiento por positivos de coronavirus que también sufrieron Williams, Núñez, Sancet y un Larrazabal que aún sigue aislado.

La ausencia de esos jugadores, junto a las lesiones de Iñigo, Yuri, Vesga, Nolaskoain e Ibai -esta para un tiempo- dieron opciones a los cachorros en la pretemporada más atípica.

Un periodo de preparación en el que la afición bilbaína volvió a mirar a Lezama y se ilusionó. El balón, que empezará a rodar ya este viernes, y el césped, el primero el del Nuevo Los Cármenes, dirá cuánto y hasta cuando.

Ramón Orosa