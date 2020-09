La Real, sin Odegaard y con David Silva, quiere un título esta temporada

La Real Sociedad, sin una de sus estrellas de la pasada temporada, el noruego Martin Odegaard, pero con el fichaje sorpresa de David Silva, afronta con ilusión la temporada en la que la conquista de un título se ha convertido en objetivo por primera vez en muchos años. EFE/Chema Moya/Archivo

San Sebastián, 8 sep (EFE).- La Real Sociedad, sin una de sus estrellas de la pasada temporada, el noruego Martin Odegaard, pero con el fichaje sorpresa de David Silva, afronta con ilusión la temporada en la que la conquista de un título se ha convertido en objetivo por primera vez en muchos años.

Los donostiarras tienen pendiente la final de la Copa del Rey 19/20, que deberán de jugar si la crisis sanitaria lo permite ante el Athletic de Bilbao, además de pelear en la Supercopa con su nuevo formato y en la Liga Europa, en la que ya está clasificada para la fase de grupos tras una una temporada en la que se convirtió en uno de los equipos revelación de la mano de Imanol Alguacil.

El coronavirus no ha dado tregua a los donostiarras este verano, prácticamente cada semana han tenido que notificar algún caso y ello ha incidido en una preparación mejorable ya que el técnico realista no ha podido utilizar en muchos partidos a sus pesos pesados, por lo que el inicio de liga en casa de Valladolid se presenta con muchos interrogantes.

Jugadores como Mikel Oyarzabal, David Silva o lesionados de importancia como Asier illarramendi o Nacho Monreal pueden perderse el principio de temporada y resultados deficientes de inicio podrían generar dudas sobre un proyecto que precisa confianza.

El cuadro donostiarra se ha reforzado también con Martin Merquelanz, una de las figuras de la Segunda División la pasada campaña en su cesión al Mirandés, con el que alcanzó las semifinales coperas y fue uno de los máximos realizadores. Es otro de los afectados por las lesiones que no podrá iniciar LaLiga.

El centrocampista Jon Guridi sería otra de las pocas novedades para la próxima campaña en la que se esperan que jugadores que emergieron en los últimos meses, como el sueco Alex Isak, Martín Zubimendi o el ahora internacional Mikel Merino, den otro paso adelante y consoliden a la Real como un equipo que tenga Europa como objetivo recurrente e irrenunciable.

Si ha habido escasas incorporaciones este verano, menos han sido las salidas de jugadores ya que el único futbolista que deja San Sebastián, aparte de Odegaard, que adelantó su retorno al Real Madrid, es un Gero Rulli que se va a Villarreal.

No obstante, el mercado de la Real no está cerrado y no sería sorprendente que el director deportivo, Roberto Olabe, volviera a sorprender con la contratación de algún refuerzo, previsiblemente en la zaga, la línea más endeble del equipo.