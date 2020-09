Kim Kardashian anuncia el final de su reality show en 2021

(Bloomberg) -- Kim Kardashian West dará fin al reality show que convirtió a su familia en un apellido conocido, con la última temporada de "Keeping Up with the Kardashians" a principios del próximo año.

"Después de lo que serán 14 años, 20 temporadas, cientos de episodios y varias escisiones, hemos decidido como familia poner fin a este viaje tan especial", dijo la familia en un comunicado en las redes sociales.

"Estamos más que agradecidos con todos ustedes que nos han observado durante todos estos años, a través de los buenos tiempos, los malos tiempos, la felicidad, las lágrimas y las muchas relaciones y niños", se lee en el comunicado.

