Investigadores logran importante regresión del cáncer de pulmón en ratones

Ilustración del efecto terapéutico antes y después de inactivar dos genes. A la izquierda se observan dos tumores cuando el oncogen "KRAS" se encuentra activando los genes CDK4 y RAF1. A la derecha se observa la desaparición de los tumores tras la inactivación de esos genes. Imagen cedida por el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO). EFE

Madrid, 8 sep (EFE).- Investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) han conseguido, en experimentos con ratones, una estrategia eficaz para inducir una importante regresión de los tumores de pulmón causados por uno de los oncogenes más agresivos (el KRAS).

Investigadores del grupo de Oncología Experimental de este centro han logrado la remisión completa en un 25 por ciento de los tumores de pulmón causados por ese oncogén en ratones, mediante la inactivación de dos genes (el CDK4 y el RAF1) que actúan a diferentes niveles en la vía de señalización del KRAS.

Además, según ha informado hoy el CNIO en una nota de prensa, esta combinación terapéutica consigue frenar el crecimiento tumoral en el cien por cien de los casos.

Los nuevos hallazgos, ha subrayado este centro de investigación, abren la puerta a nuevas estrategias terapéuticas contra los tumores de pulmón causados por el oncogén "KRAS".

Este oncogén está involucrado en al menos una quinta parte de todos los cánceres humanos; las mutaciones en KRAS son la causa directa de un 32 por ciento de los tumores de pulmón y de un 96 por ciento de los de páncreas.

Sin embargo, tras más de treinta años de investigación, a día de hoy todavía no se han podido desarrollar estrategias terapéuticas eficaces contra este oncogén, ha recordado el CNIO.

En línea con este desafío, investigadores del Grupo de Oncología Experimental del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) han conseguido que un 25 por ciento de los tumores de pulmón inducidos por este oncogén remitan por completo en ratones tras la inactivación genética de los genes CDK4 y RAF1, lo que abre la vía al desarrollo de futuros tratamientos.

Los resultados del trabajo de investigación se han publicado en la revista de la Academia de Ciencias de Estados Unidos (PNAS).

Los investigadores han confirmado además en ratones sanos que esta estrategia terapéutica no compromete el funcionamiento normal del organismo.

Para llevar a cabo este estudio, el equipo del CNIO empleó un modelo de ratón que reproduce fielmente la enfermedad humana, induciendo el tumor mediante la activación del oncogén KRAS y desactivando un supresor tumoral (el p53) para inducir tumores más agresivos, una combinación responsable de un alto porcentaje de los adenocarcinomas de pulmón humanos.

El trabajo ha sido financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, el Instituto de Salud Carlos III, el Consejo Europeo de Investigación (ERC), la Comunidad Autónoma de Madrid, la National Natural Science Foundation of China, la Fundación AXA y el y Ministerio de Educación.