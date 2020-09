Instituciones paraguayas amplían investigación de niñas muertas en operativo

Teresa Martínez Acosta, Ministra de la Niñez y de la Adolescencia habla hoy durante la conferencia en la Procuraduría General de la República en Asunción (Paraguay). EFE/Nathalia Aguilar

Asunción, 8 sep (EFE).- La Procuraduría General, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, y el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) anunciaron este martes que ampliarán la denuncia ante la Fiscalía para la investigación de la muerte de dos niñas de 11 años en un enfrentamiento entre la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), ocurrido la semana pasada en el norte del país.

El Gobierno paraguayo aseguró tras las muertes, el miércoles en una zona boscosa del norteño departamento de Concepción, que las menores formaban parte de la guerrilla y eran hijas de algunos de sus líderes.

La ministra de la Niñez y la Adolescencia, Teresa Martínez, informó ante los medios de que su cartera hará "una ampliación de esta denuncia que ya abrió el Ministerio Público" sobre la "la situación de la existencia de niños, niñas y adolescentes en poder de este grupo criminal".

"Ningún niño tiene que estar en poder de un grupo criminal; ningún niño tiene que ser convertido en un criminal por grupos que persiguen sus propias advertencias criminales y expone en demasía a niños, niñas y adolescentes", dijo Martínez en rueda de prensa.

Al respecto, el titular del INDI, Édgar Olmedo, denunció en la misma comparecencia que el EPP también "tendría en sus filas a integrantes de distintas comunidades indígenas".

Y añadió que el INDI facilitará los datos que la Fiscalía precise para sus investigaciones y dialogará con los líderes de las comunidades indígenas de la zona para "realizar diagnósticos" en esos lugares.

DUDAS SOBRE LA IDENTIDAD DE LAS MENORES

El operativo contra el EPP que el Gobierno de Mario Abdo Benítez tildó de "exitoso" se fue empañando al conocerse que los abatidos eran dos niñas de 11 años, de nacionalidad argentina, aunque hijas de padres paraguayos.

En ese sentido, el procurador general, Sergio Coscia, insistió en la misma rueda de prensa que existe una "contradicción insalvable" en el relato de las familias de las menores y, en concreto, en la versión de una mujer que afirma ser madre de una de las niñas, aunque no sería biológica, según señaló.

"De la documentación de estas menores, lo que surge es que hay una dificultad en ver si el contenido de esa documentación es verdadero o falso. Han surgido varias imágenes, varios datos, varias pruebas de que esas personas nacieron en los campamentos (del EPP). Su identidad y el contenido de la documentación es absolutamente difuso", puntualizó.

La Cancillería argentina confirmó la semana pasada su edad y nacionalidad, poco después de que en Paraguay comenzaran las dudas sobre su identidad.

A este respecto, Martínez precisó que podría haber infracciones de las "reglas de adopción" y que podría existir una "situación de tráfico ilícito, captación para trabajo forzoso y una situación posible de explotación de niños" en la forma de actuar del EPP.

"Se están utilizando niños que no sabemos de dónde vienen. Estas niñas se sabe que son parte de las familias de estos grupos criminales. Si esta es la dinámica que están utilizando, de dar a luz niños para luego ser entrenados... hay que verlo", comentó.

La ministra de la Niñez también abogó por "darle un carácter de crimen transnacional" para averiguar si existe "una ruta de traslado de niños" y una "alteración de su identidad".

IMÁGENES DE MENORES EN CAMPAMENTOS DEL EPP

Martínez también se refirió a las imágenes difundidas este martes en algunos portales digitales en las que aparecen presuntos menores uniformados entrenados en supuestos campamentos del EPP.

La ministra expresó que si bien "las publicaciones que se hacen son muy antiguas" y "no son de los niños que estarían ahora", desde su cartera han "solicitado que se bajen y se prohíban esas publicaciones".

A pesar de que el Gobierno asegura tener constancia de la presencia de menores en los campamentos del EPP, la ministra de la Niñez y la Adolescencia precisó que no tienen "información de cuántos podrían ser".

"Por las fotos que ahora Inteligencia entrega, se visibiliza que son varios", manifestó, y aseveró que hay que "localizarlos, identificarlos y rescatarlos".

Coscia subrayó que el Estado paraguayo "nunca va a hablar oficialmente de reclutamiento de menores de edad, pero sí de la utilización de menores en actividades criminales".