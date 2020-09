"Hemos derrotado el actual brote", asegura el mayor experto respiratorio chino

El mayor experto en medicina respiratoria de China, el doctor Zhong Nanshan, aseguró hoy que el país asiático ha "derrotado el actual brote" de coronavirus, durante una ceremonia conmemorativa en la que Pekín escenificó la victoria contra la COVID-19. EFE/EPA/WU HONG

Pekín, 8 sep (EFE).- El mayor experto en medicina respiratoria de China, el doctor Zhong Nanshan, aseguró hoy que el país asiático ha "derrotado el actual brote" de coronavirus, durante una ceremonia conmemorativa en la que Pekín escenificó la victoria contra la COVID-19.

"Hemos derrotado el actual brote", proclamó Zhong, galardonado con la Medalla de la República, y quien aseveró que, sin embargo, no se ha de bajar la guardia.

Asimismo, el experto respiratorio más respetado de China -quien saltó a la fama por su contribución a la lucha contra el SARS en 2003- abogó por la cooperación médica internacional y enfatizó la necesidad de una mayor contribución por parte china a la salud mundial.

En una ceremonia celebrada en el Gran Palacio del Pueblo, en Pekín, tres expertos más aparte de Zhong recibieron medalla y títulos de "héroes del pueblo", mientras que decenas de trabajadores sanitarios fueron asimismo galardonados con títulos honorarios del Partido Comunista Chino.

Más de la mitad de la ceremonia la protagonizó un discurso del presidente chino, Xi Jinping.

"La COVID-19 nos cogió a todos por sorpresa", afirmó el mandatario, quien repasó los pasos adoptados por su país -donde desde hace 23 días no se registran contagios locales- desde el inicio de la pandemia hasta la actualidad para lograr frenar la propagación.

Asimismo, el presidente chino presumió de que el país que comanda es "la primera gran economía en volver al crecimiento económico".

Xi también mencionó la contribución de China en cuanto a material preventivo y conocimientos científicos al resto del mundo, donde todavía quedan sospechas sobre una mala y poco transparente gestión inicial por parte de las autoridades chinas respecto al brote original, detectado en la ciudad china de Wuhan.

En su opinión, China informó del brote a la Organización Mundial de la Salud a la mayor brevedad posible, una secuencia de eventos que varias investigaciones periodísticas ponen en entredicho.

Asimismo, adelantó que todavía queda trabajo por hacer: "Una victoria completa requiere de un esfuerzo continuo".

Durante la ceremonia se guardó un minuto de silencio como muestra de respeto a los fallecidos por la COVID-19.

La conmemoración se ha celebrado el mismo día en el que la Comisión Nacional de Sanidad de China señaló no tener un solo contagiado local entre los 175 infectados activos de coronavirus actualmente registrados el país asiático, y detalló que todos ellos son viajeros procedentes del extranjero. (foto)(vídeo)