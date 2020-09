Helen Lindes y Rudy Fernández, dos orgullosos papás el primer día de cole de Alan

07/09/2020 Helen Lindes y Rudy Fernández, tranquilo paseo sin olvidar la mascarilla reglamentaria contra el Covid EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 8 (CHANCE)



La vuelta al cole es un momento emocionante no sólo para los niños, sino también para los padres que, en una mezcla de tristeza y orgullo, ven como sus pequeños regresan a las aulas después de un largo parón de seis meses a causa de la crisis del Coronavirus. Helen Lindes y Rudy Fernández forman parte de este grupo y, entre felices y apenados, les hemos podido ver el primer día de colegio de su hijo mayor. Alan, que cumple cuatro años el próximo mes de diciembre, ha empezado las clases en un prestigioso centro de las afueras de la capital y sus famosos papás no se han querido perder este emocionante momento.



Después de acompañar a su pequeño - que es el vivo retrato del jugador del Real Madrid de Baloncesto - la pareja dio un tranquilo paseo por los alrededores del colegio. Tanto el deportista como la modelo apostaron por looks cómodos y mientras Helen presumió de tipazo con un vaquero blanco, una camisa azul y unas cómodas deportivas, Rudy apostó por ese estilo deportivo que le caracteriza. Y es que, acorde a su profesión, lució bermudas de algodón, gorra del revés y gafas de sol.



No cabe duda que la pareja está atravesando por uno de sus mejores momentos. Casados desde hace cinco años, son padres de dos preciosos niños - Alan, que en diciembre cumplirá cuatro años y Aura, de año y medio - están más enamorados que nunca y no descartan ampliar la familia.