Guaidó llama a militares a respaldar pacto contra legislativas en Venezuela

Repite con precisión en el párrafo 10. María Corina Machado encabeza el ala más radical de la oposición, no la propuesta presentada por Guaidó ///Caracas, 7 Set 2020 (AFP) - El jefe parlamentario, Juan Guaidó, llamó este lunes a la Fuerza Armada, considerada el principal sostén del mandatario Nicolás Maduro, a respaldar un pacto para rechazar las cuestionadas elecciones legislativas en Venezuela y "escalar la presión internacional" contra el gobierno socialista. "Reconocemos claramente el valor de cada sector de la sociedad y los invitamos a este pacto unitario, a la Fuerza Armada. Estamos dispuestos a sentarnos una vez más con los que sean necesarios para lograr una transición", expresó Guaidó en una transmisión en vivo por sus redes sociales.Desde la jefatura del Parlamento, Guaidó se autoproclamó en enero de 2019 como presidente encargado de Venezuela con respaldo de medio centenar de países encabezados por Estados Unidos. Eso después de que la mayoría opositora del legislativo declarara "usurpador" a Maduro al acusarle de ser reelecto fraudulentamente en 2018.Desde entonces, el líder opositor ha intentado sin éxito desplazar al mandatario socialista e instalar un gobierno de transición que convoque a elecciones generales, y ha repetido sus mensajes a los militares a que retiren su apoyo a Maduro."¡Dejen de esconderse tras las faldas del dictador, dejen de obviar la realidad en Venezuela!", expresó Guaidó en su mensaje al alto mando militar, considerado un pilar fundamental para la permanencia de Maduro, junto a países como Cuba, Rusia, Irán y Turquía.El dirigente, quien destacó la necesidad de "construir puentes" y "establecer garantías", dejó la "puerta abierta" a que otros sectores se unan al pacto unitario presentado este lunes en rechazo a las elecciones parlamentarias convocadas para el 6 de diciembre. Un bloque mayoritario de la oposición ya anunció que boicoteará los comicios acto por considerarlos un "fraude".Esto surge después de que la justicia venezolana nombrara nuevas autoridades electorales, una potestad que recae en el Legislativo, único poder en manos de la oposición.El documento, suscrito por 37 organizaciones políticas y un centenar más de la sociedad civil, contempla "profundizar y escalar la presión internacional sobre la dictadura" de Maduro, así como convocar a una "consulta popular" a modo de "acción movilizadora", de la cual Guaidó no ofreció mayores detalles. "No ofrecemos soluciones mágicas ni caminos libres de sacrificios", apuntó el líder opositor. La propuesta, planteada el 19 de agosto, fue rechazada por la dirigente María Corina Machado, que encabeza el ala más radical de la oposición. Por su parte, el excandidato presidencial Henrique Capriles ha llamado a participar en las parlamentarias, asegurando que no dejará a los ciudadanos "sin opciones" ante el boicot liderado por Guaidó.atm/llu/atm/rsr