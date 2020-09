Guaidó invita a movilizarse en plena pandemia en honor al personal sanitario

En la imagen el líder opositor Juan Guaidó. EFE/ Rayner Peña /Archivo

Caracas, 7 sep (EFE).- El líder opositor de Venezuela Juan Guaidó llamó este lunes a la ciudadanía a movilizarse en la calle el próximo jueves para reconocer de esta forma el trabajo de los "héroes de la salud", entre los que se encuentran médicos y demás personal sanitario, durante la pandemia por COVID-19.

"Invito al país a movilizarnos con las medidas necesarias para cuidarnos de la pandemia. Este jueves 10 de septiembre, reconozcamos en las calles el trabajo de nuestros héroes de la Salud", escribió el presidente del Parlamento en su cuenta de Twitter.

Pese a que Guaidó invitó a tomar las "medidas necesarias" para evitar el contagio durante la movilización, la propuesta fue respondida por numerosos internautas con rechazo y tachándola de "irresponsable".

Incluso hay quien se atrevió a vaticinar el resultado de la convocatoria: "Te llevarás tremenda sorpresa, nadie irá a tu convocatoria porque están pendientes de buscar alimentos para que sus hijos no mueran de hambre. ¿Entendiste?".

Tampoco faltaron las voces aclaratorias de los que trabajan en primera línea de la pandemia: "Los que trabajamos en salud en Venezuela hoy no somos héroes. Somos víctimas de un sistema sanitario destruido que ni nos protege ni protege a nuestros pacientes. Muchos hubiéramos querido un acuerdo para mejorar este cuadro de abandono y muerte que enfrentamos".

Recientemente, la oposición comenzó la entrega de un bono de 300 dólares a 62.697 profesionales de la salud, quienes lo recibirán repartido en 3 meses, a razón de 100 dólares mensuales, procedentes de cuentas que el Gobierno de Venezuela tiene bloqueadas en exterior y cuya acceso fue permitido a Guaidó, reconocido presidente por unos 50 países.

Esta iniciativa fue aplaudida por diferentes sectores sociales y políticos, contrario al llamamiento a la movilización hecho este lunes, mismo día en que se reportaron 1.061 nuevos contagiados y ocho fallecimientos más, para un total de 54.350 infectados y 436 decesos a causa del virus.

El opositor no confirmó su asistencia a la movilización, por lo que se desconoce si la encabezará o, por el contrario, únicamente invita a la población, como ha ocurrido en las últimas protestas de calle que se han llevado a cabo en el país.