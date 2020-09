Gloria Camila asegura que Las Campos no saben la verdad de la relación de Rocío Carrasco y Rocío Flores

07/09/2020 Gloria Camila prefiere no opinar sobre el musical "Qué no daría yo", producido por su hermana Rocío Carrasco y que ha retomado su gira este fin de semana EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 8 (CHANCE)



Gloria Camila está aprovechando a tope los últimos días de verano y, después de disfrutar de unas relajadas vacaciones con su novio David en Alicante, Chipiona o Pontevedra, entre otros destinos, ahora se encuentra de nuevo en la capital. La colaboradora de "Volverte a ver" ya ha vuelto al trabajo, pero aun así siempre saca un rato para disfrutar de una divertida cena con amigos y con su chico. Más habladora de lo que en ella es habitual, la hija de Ortega Cano se pronuncia sobre las críticas de Las Campos a su sobrina, Rocío Flores, y asegura no tener ni idea del espectáculo sobre su madre con el que Rocío Carrasco ha vuelto este fin de semana tras la crisis del coronavirus.



- CHANCE: De vuelta en Madrid.



- GLORIA: Sí, aquí estamos de nuevo, a la rutina.



- CH: ¿Cómo se presenta la temporada y qué balance haces del verano?



- GLORIA: Bueno, bien, no sé aunque con esto del Covid intentamos hacerlo lo mejor posible.



- CH: Te tengo que preguntar también porque este fin de semana tu hermana Rocío sigue con la gira del musical de tu madre en Almuñecar.



- GLORIA: Yo es que no lo sé.



- CH: Sigues sin recibir invitación.



- GLORIA: Es que no sé de lo que me estás hablando.



- CH: Se ha estrenado el musical de tu madre en Almuñecar con su gira.



- GLORIA: No tengo que decir nada.



- CH: Hoy también hace cuatro años de su boda con Fidel.



- GLORIA: ...



- CH: Qué te parece la guerra de tu sobrina Rocío con el clan Campos?



- GLORIA: De verdad que no voy a hablar de nada de eso.



- CH: La frase de María Teresa diciendo 'ojalá se haga algún día justicia por Rocío Carrasco'.



- GLORIA: ...



- CH: Qué te parece la frase de Mari Tere.



- GLORIA: ¿Mari Tere?



- CH: María Teresa, crees que se debería hacer justicia por tu hermana.



- GLORIA: Por favor, tener cuidado. Es que no te voy a decir nada, lo siento de verdad.



- CH: No quieres salir en defensa de tu sobrina.



- GLORIA: Hay cosas que no hace falta hacerle defensa cuando no se sabe la verdad.



- CH: Por qué crees que las Campos actúan así.



- GLORIA: Adiós chicos, buenas noches.



