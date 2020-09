Gitai aboga por el cine como reducto de memoria, como "El Guernica" en España

El director de cine israelí Amos Gitai posa en el photocall for 'Laila in Haifa' en la 77 edición del FEstival de Venecia.EFE/EPA/CLAUDIO ONORATI

Venecia (Italia), 8 sep (EFE).- El cineasta israelí Amos Gitai defendió hoy en Venecia el cine como reducto de la memoria y espacio de reflexión y puso como ejemplo a "El Guernica" de Pablo Picasso y la reciente exhumación en España del dictador Francisco Franco.

"No creo que el arte y el cine puedan cambiar directamente la realidad pero podemos inducir a las personas a la reflexión y este es un buen inicio", afirmó en rueda de prensa el realizador, que compite por el León de Oro de la 77ª Mostra con "Laila in Haifa".

Gitai, también arquitecto, reflexiona en su película sobre la convivencia y la moderación en Oriente Próximo pero aseguró no tener la receta para la paz en esta convulsa región.

"La realidad se cambia con gestos políticos y yo prefiero usar el cine como modo de promover la reflexión", aseguró.

En este sentido citó el bombardeo del pueblo vasco de Guernica en 1937 por parte de la Alemania nazi durante la Guerra Civil española y el célebre cuadro que Pablo Picasso realizó después.

"Esta pintura no cambió inmediatamente las cosas porque Franco y los fascistas ganaron en España. Pero miren lo que ocurrió el año pasado, un nuevo primer ministro, socialista, cuyo primer acto fue sacar a Franco del mausoleo", explicó.

Gitai señaló entonces que "uno de los papeles de los artistas es preservar la memoria" de cara al futuro.

Esta es de hecho la intención de su última película, "Laila in Haifa", una noche en un bar de esta localidad portuaria del norte de Israel en el que jóvenes israelíes, palestinos y de otros países del entorno coexisten, afrontando cara a cara sus visiones del mundo.

El local nocturno, que existe en la realidad, se convierte así en un ejemplo de "moderación", según el director, y como un ejemplo que va "en contra de todas las corrientes de odio" que azotan la zona.

"Ver esta película no cambiará nada pero mantendrá la memoria", de este bar, deseó Gitai.