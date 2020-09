Fútbol.- Monchi ve "complicado" el retorno de Reguilón porque hay equipos interesados "fuertes económicamente"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El director general deportivo del Sevilla, Ramón Rodríguez Verdejo, 'Monchi', admitió este martes que la vuelta al equipo de Sergio Reguilón se antoja complicada porque tiene otros pretendientes "fuertes económicamente".



"Ya dijimos que nos encantaría tenerle aquí, pero es algo complicado porque hay muchos rivales fuertes económicamente contra los que es muy difícil pelear", indicó Monchi este martes durante la presentación de Óscar Rodríguez.



El directivo pidió "poner un poco los pies en el suelo" cuando se trata de las finanzas. "Somos estables económicamente, pero a todos nos ha afectado. Estamos haciendo las inversiones oportunas y sin escatimar esfuerzos para mejorar la plantilla", zanjó, aclarando que no han hecho "ninguna gestión" por Marcos Alonso y reiterando que no hay "ninguna oferta" al Sporting de Lisboa por Marcos Acuña.



"Nuestro modelo de negocio se ha basado siempre en generar plusvalías para poder tener una plantilla con un coste muy por encima de los ingresos. Este año no se han producido esas ventas, pero estamos trabajando con ese hándicap, pero tenemos un equipo ya con una base y armado. Sabemos que tenemos que ir con los pies en el suelo, somos el segundo equipo que más ha invertido y en la diferencia entre ventas y compras somos el primero. Estamos intentando configurar la plantilla que teníamos en mente para dar un paso más", añadió Monchi en declaraciones recogidas en la web sevillista.



De todos modos, el gaditano dejó claro que la plantilla "no está cerrada". "Quedan 27 días de mercado y hay gestiones que se están haciendo para incorporar algún que otro jugador", remarcó, sin especificar en qué posiciones porque prefiere "trabajar en secreto".