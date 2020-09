Fútbol.- La ECA confirma que la UEFA debe devolver 575 millones de euros a los difusores de la Champions y Liga Europa

BERLÍN, 8 (dpa/EP)



La UEFA debe devolver un total de 575 millones a las cadenas que poseen los derechos de la Liga de Campeones y la Liga Europa por la reducción de los partidos debido a la pandemia del coronavirus, según informó este martes la Asociación Europea de Clubs (ECA).



El parón que provocó el virus desde marzo y que provocó que la UEFA reorganizase sus competiciones de clubs para el mes de agosto y en formatos de 'Final a 8', lo que redujo el número de encuentros a emitir y que obliga ahora al organismo a devolver parte del dinero que recibe y que posteriormente reparte entre los equipos, lo que les supone a estos un nuevo revés financiero.



"Todo ese dinero no se va a distribuir", recalcó este martes el presidente de la ECA, Andrea Agnelli, durante la asamblea telemática de la asociación, en la que reiteró que los clubs europeos perderían unos 4.000 millones en las temporadas 2019-20 y 2020-21 a causa de la pandemia.



El también presidente de la Juventus apuntó que los partidos a puerta cerrada han afectado a los ingresos por venta de entradas y que también se espera menos dinero de los patrocinios y del mercado de traspasos, por lo que augura una próxima temporada como "muy, muy desafiante tanto dentro como fuera del terreno de juego".



Según el acuerdo original, la UEFA habría ganado 3.250 millones de euros en la última temporada, con 2.550 para distribuir entre los equipos participantes en ambas competiciones, aunque no queda claro si los mencionados 575 se retendrían a los clubs o si la UEFA también sufriría pérdidas.



"Lo que esta pandemia y esta crisis nos muestra y nos trae es uno de los elementos que he enfatizado desde el primer día de mi presidencia de la ECA y es que el riesgo empresarial de la industria recae en los clubs", remarcó Agnelli en declaraciones recogidas en la web de la asociación.



El dirigente recordó que la venta de entradas es algo que "conecta a todos, ya sea un club de élite, mediano o pequeño", y "la gran mayoría" de los equipos europeos han quedado dañados por esta crisis. "Mi esperanza es que nos unamos colectivamente, como individuos responsables, cada uno de nosotros como clubes, para que podamos presentar nuestras posiciones, con nuestros accionistas, con una voz unida", indicó.