Froome tiene todavía "varios años" de ciclismo por delante (prensa)

El británico Chris Froome estimó que todavía tiene "varios años de ciclismo" por delante, en una entrevista publicada este martes en la Gazzetta dello Sport con motivo de la carrera Tirreno-Adriático.

"Si no hubiera pensado en poder regresar al 100% luego de la lesión de 2019 (varias fracturas en una caída en el Dauphiné), nunca me habría lanzado a un proyecto a largo plazo", aseguró el cuádruple ganador del Tour de Francia, de 35 años, que correrá a partir de la próxima temporada para el equipo Israël Start-Up Nation.

Froome aseguró "comprender al 100%" la decisión de su equipo actual, el Ineos, de no convocarlo para disputar la 'Grande Boucle' este año.

"Soy el primero en reconocer que no estaba aún al nivel en el que debería estar", añadió quien será el jefe de filas del Ineos en la Vuelta a España.

En la Tirreno-Adriático, carrera de ocho etapas que finaliza el 14 de septiembre, "la prioridad será trabajar para Geraint Thomas (su compañero en el Ineos, también descartado para el Tour de Francia), que puede tener opciones de ganar".

Lejos de pensar en el momento del adiós del Ineos, se mostró "todavía muy centrado en intentar dar el máximo en esta temporada extraña luego del parón por el coronavirus".

"Y si lo logro eso me dará el impulso para comenzar bien el año que viene. Será a buen seguro un reto muy diferente, pero realmente muy motivador, porque tengo la sensación de tener aún varios años de ciclismo delante de mí", concluyó el corredor, que no disputará los Mundiales de ciclismo en Italia a finales de septiembre, pero no descarta participar en la Lieja-Bastoña-Lieja (4 octubre) antes de la Vuelta (20 octubre - 8 noviembre).

alu/sg/psr