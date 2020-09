Fed quiere que bancos informen cómo promueven la diversidad

(Bloomberg) -- La Reserva Federal de Estados Unidos quiere que los bancos que supervisa brinden más información sobre lo que están haciendo para promover la diversidad racial y de género, dijo una alta funcionaria del banco central.

“En los últimos dos años, las entidades reguladas aumentaron levemente sus presentaciones de evaluaciones de sus políticas y prácticas de diversidad”, dijo Sheila Clark, directora de programas de la Oficina de Diversidad e Inclusión de la Fed, en su testimonio en el Congreso, publicado antes de una audiencia el martes. “Sin embargo, no estamos satisfechos con el nivel de respuesta”.

Dijo que la Fed continúa explorando formas de promover una mayor participación de los bancos, y que incluso está trabajando con otros reguladores financieros.

Gran parte del testimonio programado de Clark ante un panel del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes se dedicó a detallar los pasos que ha tomado la Fed para promover la diversidad.

Entre los “logros importantes” que citó se encuentra un aumento en el número de mujeres y minorías en puestos de liderazgo senior en la Junta de la Fed en Washington. “En 2019, hubo 19 nombramientos entre el personal oficial, de los cuales cinco eran minorías (26%) y seis eran mujeres (32%)”, dijo en un testimonio publicado en el sitio web de la Fed y del comité.

La Junta de Gobernadores de la Fed “está profundamente comprometida con un lugar de trabajo inclusivo y una fuerza laboral diversa, así como con el fomento de la diversidad en nuestras propias prácticas de adquisiciones y en las instituciones que regulamos”, dijo Clark.

Nota Original:Fed Wants Banks to Say What They’re Doing to Promote Diversity

©2020 Bloomberg L.P.