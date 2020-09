Expertos británicos alertan del aumento exponencial de coronavirus en Reino Unido

Los casos de coronavirus detectados en el Reino Unido se están incrementando "de manera exponencial", según alertó este martes John Edmunds, uno de los expertos integrantes del llamado grupo de asesoramiento científico para emergencias (Sage) del gobierno. EFE/EPA/ANDY RAIN/Archiov

Londres, 8 sep (EFE).- Los casos de coronavirus detectados en el Reino Unido se están incrementando "de manera exponencial", según alertó este martes John Edmunds, uno de los expertos integrantes del llamado grupo de asesoramiento científico para emergencias (Sage) del gobierno.

Los últimos datos difundidos por el ministerio británico de Sanidad han mostrado una subida alarmante en 24 horas, al notificarse 2.948 nuevos casos de COVID-19 este lunes y el domingo previo se comunicaran 2.988, la cifra más elevada desde el pasado 22 de mayo.

Además, la tasa de nuevos positivos en siete días ha aumentado por encima de los 20 casos por cada 100.000 habitantes.

Edmunds, de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, afirmó hoy al canal británico ITV que el número R -que mide el potencial de transmisión del virus- se ha incrementado "por encima del 1" y que, por ello, el país se encuentra en un "periodo de riesgo".

"Podemos ver que la epidemia está remontando de nuevo. Así que no creo que hayamos alcanzado ese punto en el que se ha podido controlar la epidemia y que permite que la economía regrese a alguna forma de normalidad", dijo el experto.

Según puntualizó, los casos están subiendo de "un nivel relativamente bajo" pero "se están incrementando ahora de manera exponencial".

Edmunds se suma así a la advertencia hecha ayer, lunes, por el director médico adjunto de Inglaterra, Jonathan Van Tam, que consideró que el aumento experimentado por los nuevos positivos en el país son motivo de "gran preocupación" y que "la gente se está relajando demasiado".

También el ministro de Vivienda, Robert Jenrick, alertó hoy en la BBC de que el país se adentra en "un periodo de particular preocupación".

En este sentido, instó a los jóvenes a seguir las directrices oficiales del gobierno para que la tasa de infección no repunte de nuevo.

Esos comentarios van en línea con las advertencias del titular de Sanidad, Matt Hancock, que dijo que si los jóvenes no se adhieren a las pautas marcadas para contener la propagación del virus, el país podría experimentar una segunda oleada.