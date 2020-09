Exministro guatemalteco Sinibaldi rinde primera declaración durante seis horas

El empresario guatemalteco y exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi. EFE/Esteban Biba/Archivo

Guatemala, 7 sep (EFE).- El exministro de Comunicaciones guatemalteco Alejandro Sinibaldi brindó este lunes su primera declaración ante la Justicia durante poco más de seis horas tras cuatro años prófugo sindicado de cargos de corrupción, incluido el de la trama de la constructora brasileña Odebrecht en el país.

"Por recomendación de mi abogado me voy a abstener de dar declaraciones en las próximas semanas", indicó este lunes Sinibaldi a periodistas a su salida del tribunal y antes de ser devuelto a prisión.

La audiencia de primera declaración de Sinibaldi se llevó a cabo ante el juez de Mayor Riesgo B del Organismo Judicial, Miguel Ángel Gálvez, y se extendió por más de seis horas, salvo por un receso para almorzar.

El exministro de Comunicaciones (2012-2014) es acusado por asociación ilícita ante el tribunal de Mayor Riesgo B por el caso "Cooptación del Estado", pero también está involucrado en al menos otros cuatro procesos por millonarios desfalcos al Estado.

El caso se encuentra bajo reserva judicial, por lo que la audiencia se realizó a puerta cerrada y continuará mañana de la misma manera como la programó el juez Gálvez.

Sinibaldi se entregó a la Justicia el 24 de agosto y compareció por primera vez ante Gálvez el pasado 31 de agosto, pero fue hasta este lunes que brindó su primera declaración.

El mismo 31 de agosto, el exfuncionario afirmó que contaría toda la verdad sobre la trama de Odebercht en el país.

"Ellos (Odebrecht) cometieron delitos continuados en el país. Yo nunca me mandé solo, y nunca actué solo. Y voy a dar a conocer en su momento todos los que participaron en el caso de Odebrecht y todos los funcionarios que se beneficiaron del caso", apostilló Sinibaldi tras escuchar ese día por primera vez las imputaciones en su contra de manera oficial.

De acuerdo con el exdiputado (2008-2012), la lista de funcionarios involucrados en la trama de Odebrecht es "larga, bien larga" y corresponde a "parte del Gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza" -del exmandatario Álvaro Colom Caballeros (2008 a 2012)- y al "Gobierno del Partido Patriota", que estuvo bajo el mando de Otto Pérez Molina (2012-2015).

Sinibaldi se encontraba prófugo desde el 21 de julio de 2016 y según varios expertos podría convertirse en colaborador eficaz del Ministerio Público, aunque por el momento dicha versión no ha sido ratificada por las autoridades.

El empresario está vinculado en por lo menos cinco casos de corrupción por millonarios desfalcos al Estado durante la campaña electoral del presidente Otto Pérez Molina y también mientras se desempeñó como su ministro de Comunicaciones (2012-2014).

Según testimonios judiciales, Sinibaldi, uno de los hombres fuertes de la política guatemalteca entre 2009 y 2015, llegó a manejar más de 25 millones de dólares en sobornos de diputados, constructores y empresarios.