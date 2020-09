Evo Morales inhabilitado para ser candidato al Senado de Bolivia

SHOTLIST 7 DE SEPTIEMBRE DE 2020FUENTE: TWITTER / @ALVAROCOIMBRACRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALEUSO EXCLUSIVAMENTE EDITORIAL 1. tuit animado que dice: "Urgente - Evo Morales descalificado. Todavía hay jueces rectos". 7 DE SEPTIEMBRE DE 2020FUENTE: TWITTER / @EVOESPUEBLORESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALEUSO EXCLUSIVAMENTE EDITORIAL 2. Tuit animado que dice "Bajo amenazas y presiones de procesos, el dirimidor tomó una decisión política ilegal e inconstitucional. La historia demuestra que podrán inhabilitar a Evo pero no podrán proscribir al pueblo." BUENOS AIRES, ARGENTINA22 DE ENERO DE 2020FUENTE: AFPTV 3. Paneo de derecha a izquierda del expresidente de Bolivia Evo Morales llegando al escenario4. Plano medio de Evo Morales ondeando una bandera wiphala LA PAZ, BOLIVIA7 DE SEPTIEMBRE DE 2020FUENTE: AFPTV 5. Plano general decenas de personas se reunieron en un patio de recreo para un mitin de campaña electoral6. Plano medio partidarios ondean banderas del partido7. Primer plano Partidario con una mascarilla con un mensaje político8. Plano medio partidarios cantando9. Plano general decenas de personas se reunieron en un patio de recreo para un mitin de campaña electoral10. Plano medio banner de candidatos 11. SOUNDBITE 1 - David Estrada, voxpop (hombre, español, 20 seg.): "Esta pandemia ha hecho que el cambio del modo de hacer campaña sea total, ha cambiado en 180 grados. Hoy en día lo principal es demostrar que estamos siendo responsables con la bioseguridad y si los partidos políticos van a lanzarse a campaña van a tener que hacer caso a todas las normas de bioseguridad que existan." 12. SOUNDBITE 2 - Nancy Apaza, voxpop (español, 22 seg.): "La gente ya estamos cansados, ya estamos gastados de la plata. Como madre yo le hablo, no pienso que la mayoría va a tolerar otra vez otra fecha y demás. Queremos que de una vez se solucione porque estamos yendo de bajada ya." 13. Plano medio Placa de identificación del Tribunal Supremo Electoral 14. Plano general Oficinas del Tribunal Supremo Electoral15. Plano general anuncio de campaña en una valla publicitaria16. Primer plano anuncio de campaña en una valla publicitaria17. Primer plano folleto del candidato18. Primer plano anuncio político en un calendario ///-----------------------------------------------------------2 DEPECHES DE CONTEXTE: Evo Morales inhabilitado para ser candidato al Senado de Bolivia Por José Arturo CárdenasLa Paz, 8 Set 2020 (AFP) - Un juez constitucional de Bolivia confirmó este lunes que el expresidente Evo Morales, refugiado en Argentina, está inhabilitado para ser candidato al Senado en las elecciones del 18 de octubre.El juez Alfredo Jaimes Terrazas tuvo que dirimir el asunto, tras un fallo dividido la semana pasada de otros dos jueces ante un recurso de amparo constitucional presentado en febrero por abogados de Morales, después de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) lo excluyera de las listas de postulantes de su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS).El TSE arguyó que Morales no residía en Bolivia, un requisito para ser candidato a legislador. El exmandatario, que dijo este lunes que acataba el fallo adverso, dimitió por una fuerte convulsión interna en noviembre de 2019 tras 14 años en el poder. Se asiló primero en México y luego en Argentina.Morales arguyó en su recurso que su residencia temporal en Argentina era forzada y que su lugar de vida era la región cocalera del Chapare, Cochabamba, por la que pretendía postularse al Senado.El abogado Williams Bascopé, quien ofició como coadyuvante en contra del amparo de Morales, señaló en rueda de prensa que "el día de hoy se ha rechazado (el amparo) y se ha hecho cumplir la Constitución", que obliga a los candidatos al Parlamento a residir en Bolivia.Morales, de 60 años, respondió en Twitter diciendo que acata "esa decisión porque nuestro compromiso y prioridad es que el pueblo salga de la crisis. No caeremos en ninguna provocación, el pueblo volverá a gobernarse a sí mismo, pacífica y democráticamente".Aseguró, sin embargo, que el juez dictó su fallo "bajo amenazas y presiones" y que la decisión era "política, ilegal e inconstitucional"."La historia demuestra que podrán inhabilitar a Evo pero no podrán proscribir al pueblo", afirmó. - Adversarios aplauden - Las reacciones al fallo judicial siguieron como cascada.La presidenta derechista interina, Jeanine Áñez, dijo en Twitter que "Bolivia debe decirle NO otra vez al dictador, que si vuelve al país debe ser únicamente para responder ante la justicia por los atropellos cometidos y muy especialmente por el abuso sexual a menores que poco a poco se va conociendo a nivel mundial".El gobierno ha denunciado al expresidente izquierdista ante la fiscalía por sus supuestas relaciones sentimentales con dos menores y contactó a la Corte Penal Internacional por los bloqueos de rutas que hicieron en agosto sus seguidores, causando escasez de insumos sanitarios en medio de la pandemia.El exmandatario y candidato presidencial de centro Carlos Mesa dijo de su lado que "quedó definitivamente cerrado el debate sobre la pretensión de Morales de postularse al Senado violando la Ley".Y el aspirante presidencial derechista y líder cívico regional de Santa Cruz (este), Luis Fernando Camacho, opinó que un fallo a favor de Morales "hubiera incendiado al país".El abogado Bascopé anticipó, empero, que el caso no está cerrado plenamente, porque el fallo del juez debe ir en revisión al Tribunal Constitucional nacional, pero debido a la enorme carga procesal el asunto recién sería abordado en tres a seis meses, después de los comicios.El TSE le había negado el derecho a postularse por no tener residencia en Cochabamba, región en la que emergió hace décadas como líder político.Bolivia irá a elecciones el 18 de octubre, un año después de los comicios anulados por denuncias de fraude en favor de Morales.Luis Arce, delfín de Morales, y Mesa están empatados en las encuestas de intención de voto con el 23%, seguidos por Áñez (12%) y Camacho (6%).Si ningún candidato gana la presidencia el 18 de octubre, habrá una segunda vuelta el 29 de noviembre entre los dos más votados. jac/fj/lda ------------------------------------------------------------- Arranca en Bolivia inédita campaña electoral de perfil digitalLa Paz, 6 Set 2020 (AFP) - Con un perfil marcadamente digital y en medio de la prohibición de concentraciones masivas por la expansión del covid-19, este domingo arrancó en Bolivia una inédita campaña electoral que aterrizará en las elecciones generales del próximo 18 de octubre.Desde las primeras horas del día los principales candidatos presidenciales difundieron mensajes por las redes sociales poniendo énfasis en sus lemas de campaña."Lucho-David, vamos a salir adelante", escribió en Twitter Luis Arce, aspirante por el Movimiento al Socialismo, partido del expresidente izquierdista Evo Morales (2006-2019); mientras que el centrista Carlos Mesa posteó varios mensajes con su lema: "Primero la gente".Arce, delfín de Morales convocó para la noche del domingo al lanzamiento de su campaña a través de las redes sociales."Arrancamos por Facebook", escribió en Twitter Samuel Doria Medina, candidato vicepresidencial de la alianza "Juntos" que postula a la actual presidenta interina, Jeanine Áñez.Pese a las prohibiciones sobre concentraciones masivas y las limitaciones a la movilidad de vehículos y personas, la alianza de Áñez inició la jornada con una caravana de automóviles que recorrió las principales calles y avenidas de la ciudad de Santa Cruz (este), su principal bastión político.Otro aspirante presidencial, Luis Fernando Camacho, otrora líder cívico de Santa Cruz, inició su actividad proselitista inaugurando su casa de campaña en la capital cruceña y encabezando una caravana.El calendario electoral permite la difusión de propaganda política en actos públicos desde el 6 de septiembre hasta el 14 de octubre.Los analistas políticos estiman que, aunque en la campaña se privilegiarán los canales virtuales, gradualmente, en la medida en que se atenúen los contagios por covid-19, los actos públicos con la presencia de los candidatos serán más frecuentes."Estaremos yendo progresivamente a una situación de candidatura presencial pero con mucha precaución", declaró el expresidente Carlos Mesa, al asegurar que los candidatos de su tienda política estarán presentes en distintos puntos del país.Bolivia superó la barrera de los 120.000 contagios de covid-19, registrando además 5.398 decesos.Luis Arce y el expresidente de centro, Carlos Mesa, están empatados en las intenciones de voto con el 23%, superando ambos a la presidenta Áñez que detenta el 12% de la preferencia.Las elecciones generales del 18 de octubre reemplazan a los cuestionados comicios de octubre de 2019, que derivaron en protestas y condujeron a la renuncia de Morales tras casi 14 años en el poder.Los comicios, fijados originalmente para el 3 de mayo fueron postergados tres veces por la pandemia del coronavirus.gbh/lp