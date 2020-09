España.- Casado se desvincula del caso Kitchen, proclama su apuesta por la ejemplaridad y pide presunción de inocencia

02/09/2020 El presidente del PP, Pablo Casado, ofrece una rueda de prensa posterior a su reunión con el presidente del Gobierno, en Madrid (España), a 2 de septiembre de 2020. El líder del Partido Popular ha sido el primero en ser citado por Pedro Sánchez dentro de la ronda de reuniones con las fuerzas de oposición para sondear posibles apoyos para la negociación de los Presupuestos Generales y la renovación pendiente de instituciones como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). POLITICA Pool



Recuerda que Fernández Díaz y Cospedal ya no ocupan ninguna responsabilidad en el PP



El presidente del PP, Pablo Casado, se ha desvinculado este martes de la 'operación Kitchen' que investiga la Fiscalía Anticorrupción y ha recordado su firme apuesta por la "ejemplaridad" para todos los partidos políticos, a la vez que ha pedido presunción de inocencia para los afectados por la causa y ha recordado que ninguno de ellos ocupa ya cargos de responsabilidad en el PP.



En un encuentro digital en 'El Mundo', recogido por Europa Press, Casado se ha referido a la 'operación Kitchen' como una investigación judicial que viene "de tiempos ya muy pasados". De hecho, ha subrayado que él en la fecha de la investigación era únicamente diputado por Ávila y no tenía "ninguna responsabilidad" en el partido.



Pero además, ha pedido que se utilice la misma vara de medir para todos los partidos y se respete la presunción de inocencia para las personas presuntamente afectadas en este caso que investiga el operativo parapolicial que se creó durante el Gobierno de Mariano Rajoy para sustraer documentos al extesorero del PP Luis Bárcenas por la "documentación comprometedora" que éste tendría sobre el partido.



En un escrito, el Ministerio Público solicita la imputación de la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal y de su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, así como del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz por delitos de prevaricación, descubrimiento y revelación de secretos y malversación de caudales públicos.



Casado ha insistido en que él siempre ha defendido una necesaria "ejemplaridad y honorabilidad" en los partidos políticos, pero ha recordado que esta operación se encuentra en sus primeros pasos judiciales, lejos aún de imputaciones, juicio oral y sentencia. "Por desgracia en el PP hemos visto mucho eco periodístico en fases iniciales de causas que al final han quedado en nada", ha criticado apuntando la investigación sobre la destrucción de los ordenadores de Bárcenas o lo relacionado con la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá.



TRES MINISTROS QUE ESTUVIERON CON CHAVES



También ha lamentado las críticas vertidas por otros partidos, como la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, a quien ha recordado que el Gobierno cuenta con tres ministros que formaron parte de los ejecutivos de Andalucía liderados por Manuel Chaves y Manuel Griñán, "el mayor robo a las arcas públicas de Europa"; o por parte de Podemos, "imputados por financiación irregular".



El líder de los 'populares' ha rechazado valorar en profundidad la investigación de la 'operación Kitchen' hasta que el asunto cuente con una sentencia judicial, ya que además ha recordado que la Fiscalía está liderada por la exministra de Sánchez Dolores Delgado, "envuelta en un caso de extorsión policial, empresarial y periodística".



En cualquier caso, ha recordado que las personas a las que apunta la investigación ya no ocupan ninguna responsabilidad en el PP y por tanto el asunto queda en manos del ámbito judicial. A la vez, insiste en su "compromiso firme por la ejemplaridad".