Epic pierde muchos usuarios de Fortnite tras disputa con Apple

(Bloomberg) -- Desde que se inició la confrontación de Epic Games Inc. con Apple Inc., el fabricante de juegos ha visto una importante disminución de sus usuarios de Apple, dijo Epic en un documento legal el viernes.

Los usuarios activos diarios del exitoso juego Fortnite de Epic en el sistema operativo iOS de Apple han disminuido en más de 60% desde que el gigante tecnológico removiera el juego de la App Store de Apple, dijo Epic en la presentación. Más de 60% de los usuarios de Fortnite en iOS acceden a Fortnite solo en dispositivos Apple, dijo la compañía de videojuegos.

“El daño a estos usuarios es significativo”, afirmó en la presentación. Epic también advirtió que las acciones de Apple podrían causarle a su negocio un “daño irreparable”.

El problema surgió el 13 de agosto, cuando Epic comenzó a ofrecer a los clientes una forma de comprar artículos directamente a través de su aplicación Fortnite, eliminando las comisiones que van a Apple. El mismo día, Apple eliminó a Fortnite de su tienda por violar las pautas de su plataforma. Epic luego demandó a Apple, alegando comportamiento monopólico.

Desde el 27 de agosto, cuando Epic emitió una actualización del juego que no estaba disponible para dispositivos Apple, “todos los usuarios de Fortnite en plataformas iOS quedaron varados, incapaces de jugar con sus amigos y familiares que actualizaron el juego en plataformas que no son iOS”, dijo la empresa.

Más de 116 millones de usuarios registrados han accedido a Fortnite a través de iOS, más que a través de cualquier otra plataforma, informó Epic en la presentación.

Un juez fijó una audiencia para el 28 de septiembre sobre la solicitud de una orden judicial de Epic. En la presentación del viernes, Epic pidió al juzgado que impidiera que Apple eliminara Fortnite de la tienda de aplicaciones en lo que llamó “represalia” por ofrecer compras en la aplicación a través de su propio mercado.

Nota Original:Fortnite Users Flee After Getting Caught in Apple Dispute

©2020 Bloomberg L.P.