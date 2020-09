Entusiasmo de Musk parece estar en la cuerda floja: Chris Bryant

(Bloomberg) -- Por fin tenemos al menos una explicación parcial de por qué las acciones de Tesla Inc. ganaron 500% este año: apuestas masivas en prometedoras acciones de tecnología por parte de SoftBank Group Corp. y otros que utilizan derivados de acciones. El extraordinario auge valoró el negocio de automóviles eléctricos de Elon Musk en US$464.000 millones durante el pico a finales de agosto, cuando solo seis empresas estadounidenses valían más.

Infortunadamente para los devotos seguidores de Tesla y los inversionistas minoristas que llevan la cuenta de sus ganancias, el aumento en el valor de mercado tiene muy poco que ver con mayores ventas de vehículos.

Más bien, se trata en parte de viejas especulaciones financieras. Si ese sentimiento febril se enfría repentinamente, las acciones podrían quedar vulnerables a otra venta masiva. Las acciones de Tesla han caído 16% desde principios de septiembre, incinerando US$75.000 millones de ganancias en papel, y cayeron alrededor de 15% en las operaciones previas al mercado el martes cuando la compañía no fue agregada al índice S&P 500. La noticia que General Motors Co. ha tomado una participación de US$2.000 millones en el rival de Tesla Nikola Corp. no habrá ayudado.

No todos aceptan el argumento de que las enormes apuestas de derivados realizadas por SoftBank impulsaron el épico aumento de las acciones tecnológicas, incluido Tesla, como informó la semana pasada el diario Financial Times. Pero ciertamente es plausible que las compras especulativas de opciones de compra, que otorgan al inversionista el derecho de comprar una acción a un precio específico, por parte de una cohorte mucho mayor de minoristas y otros inversionistas, tuvieron un papel en el repunte.

Cuando los corredores venden opciones de compra a corto plazo, a menudo necesitan cubrir su exposición comprando las acciones subyacentes. Se puede evidenciar cómo un ciclo de aumento de los precios podría perpetuarse.

Las compras de opciones de compra han sido boyantes últimamente y los volúmenes en las negociaciones de las acciones de Tesla han sido asombrosos: casi US$65.000 millones de sus acciones cambiaron de manos solo en un día a mediados de julio, según datos de Bloomberg. El reciente split accionario 5/1 de Tesla parecía diseñado específicamente para alentar más compras al hacer que el costo nominal de las acciones fuera más barato. Las acciones ganaron cerca de 80% tras el anuncio a principios de agosto.

Las ganancias de la acción fueron mucho mayores que las de la mayoría de las grandes tecnológicas (ver gráfico a continuación), y también desafiaron cualquier explicación simple. A diferencia de Amazon.com Inc., por ejemplo, Tesla no ha obtenido un beneficio material de la pandemia. Por el contrario, su planta de automóviles en California tuvo que cerrar por un tiempo.

Y aunque algunos inversionistas perciben las acciones tecnológicas de gran capitalización como Alphabet Inc., con sus flujos de efectivo masivos y posiciones de mercado arraigadas, como refugios, Tesla tampoco coincide con esa descripción.

Si eliminamos el beneficio de vender créditos regulatorios de contaminación a fabricantes rivales, el negocio de automóviles de Tesla sigue generando pérdidas y se enfrenta a una creciente competencia a medida que gigantes de la industria comienzan a producir en masa sus propios vehículos eléctricos.

Para ser justos, Tesla ha construido una marca atractiva y las características del automóvil y las funciones de conducción automatizadas mejoran cuanto más tiempo lo posee. También ha mejorado su fabricación; una nueva planta de Shanghái inició operaciones en muy poco tiempo.

Entretanto, la venta de acciones por US$5.000 millones que Tesla anunció la semana pasada ayudará a pagar sus planes de gasto, que incluyen nuevas fábricas en Alemania y Texas, y proporciona una red de seguridad en caso de contratiempos financieros. La valoración inflada de la compañía significa que la emisión de todas esas acciones apenas diluirá a los accionistas.

Si bien Tesla ha demostrado repetidamente que puede recaudar sumas masivas de dinero, aún no ha demostrado que pueda generar rendimientos decentes sobre ese capital.

Su capitalización de mercado actual de US$390.000 millones —cuatro veces la de Volkswagen AG, el mayor fabricante de automóviles del mundo— sigue siendo imposible de justificar bajo cualquier métrica normal. La mayoría de los analistas son optimistas frente a las grandes tecnológicas, pero poco entusiastas con Tesla. El precio objetivo promedio implica que las acciones caerán más de 30%.

Los analistas de Wall Street se han equivocado constantemente este año, pero incluso Musk cree que el precio de las acciones de Tesla es “demasiado alto”. Su intervención en Twitter fue en mayo, cuando la capitalización de mercado era inferior a 40% de la actual.

Idealmente, Tesla se integraría gradualmente con su gran valoración al generar ingresos, ganancias y flujo de caja mucho más altos en los próximos años. Sin embargo, las burbujas especulativas tienden a desinflarse repentinamente, particularmente si hay malas noticias inesperadas. Los inversionistas de Tesla ansiaban su inclusión en el S&P 500, que se esperaba desencadenara aún más compras de acciones por parte de fondos de seguimiento de índices. Pero, extrañamente, Tesla no figura en la nueva lista.

En el mundo real, es cada vez más difícil ignorar la avalancha de nuevos autos eléctricos rivales que llegan al mercado. Eso podría explicar por qué el crecimiento de los ingresos de Tesla ha sido tan mediocre últimamente.

La competencia es más evidente en Europa, donde hay una regulación más estricta. Las ventas y cuota de mercado europeo de Tesla han disminuido este año, y esto sin tener en cuenta la salida de varios SUV eléctricos de Volkswagen en precios interesantes. El grupo VW probablemente superará a Tesla para convertirse en el mayor fabricante de automóviles eléctricos del mundo en un par de años.

Musk es un maestro en mantener el entusiasmo, ya sea al anunciar nuevas categorías de productos como la camioneta Cybertruck, o al aludir a nuevas tecnologías como la conducción totalmente automatizada. Y, sin embargo, las capacidades actuales de conducción automatizada de la compañía han recibido críticas mixtas.

El Día de la batería Tesla a finales de este mes probablemente ofrecerá un impulso adicional de entusiasmo de los inversionistas. Pero para mantener el elevado precio de las acciones, Musk necesitará estar en forma.

