En nuevo libro, activista climática británica insta a sus pares adolescentes a "desafiar todo"

Por Fraser Simpson

LONDRES, 8 sep (Reuters) - Blue Sandford cumplió 17 años en una celda de la policía. El año pasado, comenzó una huelga indefinida en la escuela. Ahora, la activista climática británica escribió un libro para sus pares adolescentes que quieren actuar contra el cambio climático pero no saben por dónde empezar.

En "Challenge Everything" (Desafía todo), que fue publicado el martes en Europa y América del Norte, Sandford explica cómo la falta de atención de los gobiernos a las advertencias de los científicos del clima la llevó a sumarse al movimiento de desobediencia civil Extinction Rebellion, que lanzó nuevas protestas en Gran Bretaña la semana pasada.

Sandford, quien fue arrestada por bloquear una calle en Trafalgar Square de Londres en una manifestación anterior en octubre, utiliza el libro para presentar una visión de una sociedad sostenible arraigada en un sentido de comunidad y conexión con la naturaleza.

"No podemos simplemente salir todos y que nos arresten y que sea el fin de la historia", dijo Sanford, de 17 años, quien fue arrestada nuevamente a fines de agosto en Parliament Square, foco de las últimas protestas.

"Creo que necesitamos comenzar desde un lugar de ciencia y empirismo y descubrir la verdad sobre la crisis climática y ecológica y luego actuar", dijo.

Después de haber pasado gran parte de su vida viviendo con su familia en una granja aislada en una isla de las Hébridas Interiores en la costa de Escocia, Sanford asistió a la escuela en Londres.

Decidió abandonar la educación formal en junio del año pasado en solidaridad con una ola de huelgas escolares de los viernes por la tarde inspiradas en la activista sueca Greta Thunberg.

Desde entonces, Sandford se ha unido a las protestas para tratar de detener la tala de bosques fuera de Londres, donde jugaba de chica, por un planeado enlace de un tren de alta velocidad conocido como HS2.

"Realmente no quiero ser una activista del cambio climático", dijo Sanford a Reuters Televisión. "Siento que me he visto obligada a hacerlo porque nada más funciona", concluyó.

(Reporte de Fraser Simpson; Editado en español por Lucila Sigal)