El seleccionador de Guatemala ve "favorable" el retraso de la eliminatoria a Catar

El entrenador de Guatemala, Amarini Villatoro. EFE/Esteban Biba/Archivo

Guatemala, 8 sep (EFE).- El seleccionador de Guatemala, Amarini Villatoro, catalogó este martes como "favorable" la reprogramación de las eliminatorias al Mundial de Catar 2022 ordenada por la Concacaf y la FIFA.

Villatoro indicó a medios locales que el aplazamiento permitirá a los jugadores guatemaltecos "tomar mejor ritmo de juego" y llegar en mejores condiciones a disputar la eliminatoria mundialista, originalmente programada para octubre de este año y trasladada ahora a marzo de 2021.

De acuerdo al seleccionador local, de 35 años, el nuevo calendario para la eliminatoria a Catar no modifica sus planes de entrenamientos mediante "microciclos" de trabajo con los jugadores convocados en los próximos meses.

Además, Villatoro subrayó que no descarta realizar un encuentro amistoso en noviembre con un rival por definirse.

Este martes, la Confederación de Norte América, Centroamérica y El Caribe de Fútbol (Concacaf) y la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) informaron que la primera ronda de clasificación para el Mundial de Catar 2022 en la región se iniciará en 2021 y no en octubre de este año, como estaba previsto.

El nuevo calendario se debe a la actual situación sanitaria en la zona debido a la COVID-19.

El fútbol guatemalteco se reanudó el pasado fin de semana tras casi seis meses de inactividad, exactamente desde el 15 de marzo por la pandemia del nuevo coronavirus, dos días después de que se detectara el primer caso en el país.

La FIFA confirmó la decisión este martes tras las reuniones recientes que la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe ha mantenido con sus federaciones, otros grupos de interés y la propia rectora del fútbol mundial sobre los planes de reanudación de las competiciones de la región.

"Muchas partes de la región continúan atravesando situaciones de salud pública muy desafiantes y ese ha sido un factor clave en esta decisión. Además, varios países de la confederación han aplicado restricciones de viaje y requisitos de cuarentena que dificultarían enormemente la disputa de partidos internacionales por parte de 30 selecciones nacionales", indicó la FIFA en un comunicado.

Guatemala enfrentará en la eliminatoria a Cuba, Islas Vírgenes Británicas, San Vicente y Granadinas y Curazao como parte del Grupo C de la primera ronda clasificatoria, a una sola vuelta -dos partidos de local y dos de visitante-. El ganador del grupo avanzará a una segunda fase.

Amarini Villatoro, nacido en el departamento de Alta Verapaz (norte), fue designado como seleccionador guatemalteco en marzo de 2019 en reemplazo de su compatriota Wálter Claverí Alvarado.

El entrenador guatemalteco llegó al cargo tras conquistar el bicampeonato del fútbol local en 2018 de la mano del Guastatoya, un club modesto que nunca había ganado títulos hasta su llegada.