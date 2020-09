El Getafe de Bordalás rejuvenece su ataque en busca de nuevas ilusiones

Jose Bordalás. EFE/EPA/Lars Baron / Archivo

Getafe (Madrid), 8 sep (EFE).- Por quinta temporada consecutiva, José Bordalás seguirá al frente de un Getafe rejuvenecido en ataque con las incorporaciones del turco Enes Unal y el colombiano 'Cucho' Hernández y que pretende volver a ilusionarse con competición europea sin perder la perspectiva de una permanencia tranquila.

Hace un mes, al acabar la temporada, el futuro de Bordalás era una incógnita. El propio técnico abrió el debate sobre su continuidad al reconocer que "mejorar los números conseguidos las últimas campañas es difícil y que uno siempre tiene la ilusión de entrenar a un equipo con más posibilidades".

Finalmente, sin ofertas concretas de España y con la confianza total en su trabajo de la directiva, el entrenador alicantino tiene el reto por delante de volver a dirigir la nave azulona en Primera. La única petición concreta ha sido mejorar la plantilla en la medida de las posibilidades de un club que, según dijo a EFE Ángel Torres, ha visto reducido su presupuesto en un 30% debido a las consecuencias económicas derivadas de la COVID-19.

A nivel deportivo, hasta el momento casi todo el movimiento de refuerzos se ha producido en la delantera. Enes Unal, fichado al Villarreal como apuesta de futuro para las próximas cinco campañas, y 'Cucho' Hernández, cedido por el Watford, están llamados a competir por los dos habituales puestos del once azulón con dos veteranos como Ángel Rodríguez y Jaime Mata.

Tanto Mata, con 30 goles en 79 partidos, y Ángel, con 40 tantos en 118 encuentros, son un valor seguro para el ataque del Getafe, al que también ha llegado el joven canterano del Villarreal y Atlético de Madrid Darío Poveda, que a sus 23 años buscará ir teniendo minutos de cara al futuro.

El que no estará este curso es Jorge Molina, que, a sus 38 años, se marchó del Getafe en busca de un nuevo reto en el Granada y fue despedido por la entidad madrileña como el 'eterno capitán'.

El cuarto refuerzo para la nueva temporada es el del centrocampista croata Ante Palaversa, cedido por el Manchester City y que sin sitio en la plantilla de Pep Guardiola intentará crecer como futbolista en la Liga española. Para jugar no lo tendrá fácil, puesto que Bordalás sigue contando con el uruguayo Mauro Arambarri y el serbio Nemanja Maksimovic, su pareja de mediocentros titulares las últimas dos campañas.

En el resto de líneas la plantilla no tiene novedades. Hace unos meses el Getafe hizo una apuesta importante por fichar en propiedad al lateral Marc Cucurella, incorporó en el último mercado de invierno por ocho millones de euros al central uruguayo Erick Cabaco y ha podido retener al defensa internacional togolés Djené Dakonam, otro de los futbolistas con más cartel de la plantilla y que sonó para equipos de la Premier inglesa.

Con esa base, y manteniendo en la zaga a jugadores como los laterales Damián Suárez y Allan Nyom y a los centrales Chema Rodríguez y Xabier Etxeita, el Getafe da por completada la zaga. La única duda es la continuidad del lateral uruguayo Mathias Oliveira, por el que se han interesado varios equipos y que no se descarta que pueda salir del club, en cuyo caso el dinero del traspaso sería utilizado para traer un recambio.

En la portería el titular seguirá siendo David Soria, que en sus dos temporadas anteriores ha rallado a un buen nivel, ha aportado seguridad y cuenta con la confianza del entrenador.

Bordalás espera aún algún refuerzo más para su plantilla, sobre todo para la banda derecha, ya que tras las marchas de Kenedy y Jason no cuenta con ningún especialista para ese carril. La búsqueda no es fácil, los efectos de la pandemia han provocado una bajada considerable del presupuesto del equipo y el perfil que busca es el de un futbolista joven que conozca el campeonato español.

Ilusión, ambición y trabajo. Esas son las tres premisas con las que parte el nuevo proyecto del Getafe de José Bordalás, que llegó al club en septiembre de 2016 y desde entonces contabiliza un ascenso a Primera, dos octavos puestos y una histórica quinta posición con el premio de la Liga Europa.

David Ramiro