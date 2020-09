El Cruzeiro despide a su técnico ante la amenaza de descenso a la tercera división

En la imagen un registro del entrenador brasileño de fútbol Enderson Moreira, quien fue destituido de la dirección técnica del club Cruzeiro. EFE/Daniel Jayo/Archivo

Río de Janeiro, 8 sep (EFE).- El Cruzeiro, uno de los equipos más tradicionales de Brasil y que este año disputa la segunda división por primera vez en su historia, anunció este martes el despido del técnico Enderson Moreira tras completar seis partidos sin victorias y ante la amenaza de un nuevo descenso.

El cuatro veces campeón de la Liga en Brasil y dos veces campeón de la Copa Libertadores ocupa actualmente la decimosexta posición en la clasificación del Campeonato Brasileño de segunda división y, de perder otra posición, estará entre los cuatro clubes amenazados con el descenso a la tercera categoría.

La crítica situación le costó el cargo a Moreira, que fue contratado en marzo pasado con la misión de colocar al Cruzeiro nuevamente entre los equipos de elite de Brasil.

Bajo sus órdenes, sin embargo, el equipo de Belo Horizonte no reaccionó.

El Cruzeiro festejó su última victoria el 16 de agosto, cuando se impuso por 1-0 al Figueirense en la tercera jornada del Campeonato Brasileño de segunda división y desde entonces perdió tres partidos y empató otros tres.

Uno de los empates, el 1-1 frente al CRB, supuso su eliminación de la Copa do Brasil, el segundo torneo en importancia del país y que disputaba junto con los clubes de elite.

El conjunto azul también había sido eliminado prematuramente del Campeonato Mineiro, cuyo título se adjudicó este año su tradicional rival, el Atlético Mineiro.

El despido de Moreira se produjo un día después de un nuevo empate con el CRB, este en partido del Campeonato Brasileño, que dejó al equipo en una complicada posición en la clasificación tras ocho jornadas disputadas.

Su lugar en la zaga de la tabla obedece en parte a que fue sancionado por la FIFA con la pérdida de seis puntos por no haber pagado el total que debía al club Al Wahda por el préstamo por seis meses del volante Denilson en 2016.

Según versiones de prensa, la dirección del club de Belo Horizonte está en negociaciones para contratar como técnico a Ney Franco, que comenzó su carrera precisamente como entrenador de las categorías juveniles del Cruzeiro.

Franco está sin contrato desde que, en agosto, fue despedido del Goias por los irregulares resultados del conjunto de la ciudad de Goiania en el Campeonato Brasileño de primera división.

Como técnico, Franco garantizó el ascenso a la primera división al Goiás en 2018 y al Coritiba en 2010.

El Cruzeiro terminó la Liga de 2019 en la decimoséptima posición, con solo 36 puntos, y descendió junto con Avaí, Chapecoense y CSA. Hasta entonces era uno de los cuatro clubes de Brasil, junto a Flamengo, Santos y Sao Paulo, que nunca habían caído a la segunda división.