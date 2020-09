El campeonato de béisbol profesional dominicano podría admitir público

Tigres del Licey, Leones del Escogido, Águilas Cibañeas, Estrellas Orientales, Toros del Este y Gigantes del Cibao, son los equipos que disputan el campeonato. EFE/CJ Gunther

Santo Domingo, 8 sep (EFE).- El campeonato dominicano de béisbol profesional, que animan seis equipos, pudiera celebrarse con la presencia de aficionados en los estadios, aunque esa decisión aún no ha sido tomada definitivamente.

"La decisión de no tener aficionados en las gradas podría variar mañana. No se ha descartado por completo", afirmó este martes el presidente de la liga caribeña, Vitelio Mejía Ortiz.

El Gobierno dominicano mantiene, desde el pasado marzo, la prohibición a la celebración de cualquier evento deportivo y, en consecuencia, tampoco ha dado su visto bueno a que se pueda admitir aficionados en los estadios.

En su declaración, Mejía Ortiz sí fue enfático en destacar que la liga de béisbol está "preparada" para iniciar la temporada 2020-2021 el 15 de noviembre próximo, para lo cual trabaja en tres protocolos de seguridad para enfrentar la pandemia del coronavirus.

"Tenemos tres protocolos para su aplicación durante el campeonato. Uno para los jugadores, entrenadores y todo el personal de los equipos y los estadios; otro para la prensa y un tercero para los árbitros", agregó Mejía.

En ese sentido, dijo que el protocolo exigido por el béisbol de las Grandes Ligas es realizar una prueba semanal de COVID-19 a todos los miembros de los equipos, pero que la liga dominicana hará dos a la semana, al menos en la primera etapa del torneo.

Adelantó que la Liga Dominicana de Béisbol Profesional ha contratado para esto a un médico especialista en seguridad sanitaria.

Ese galeno, a quien no identificó, trabaja para una organización de las Grandes Ligas estadounidense.

Precisó que debido a de deterioro en la economía causa para la pandemia, los equipos se han visto obligados a gestionar una facilidad crediticia ante el estatal Banco de Reservas de la República Dominicana.

"Garantizamos a los aficionados que disfrutarán de su temporada de béisbol profesional (...) el dominicano podrá terminar este año disfrutando de su pasatiempo preferido, el béisbol", aseguró Mejía.

Tigres del Licey, Leones del Escogido, Águilas Cibañeas, Estrellas Orientales, Toros del Este y Gigantes del Cibao, son los equipos que disputan el campeonato.

La República Dominicana llegó este martes a la marca de 100.131 contagios de coronavirus, con un total de 1.889 defunciones, según informó el Ministerio de Salud Pública.