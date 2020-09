Ecuador.- Rafael Correa confía en que su partido va a "arrasar" en las elecciones: "Conmigo o sin mí"

06/11/2019 Rafael Correa POLITICA SUDAMÉRICA INTERNACIONAL ECUADOR IVAN STEPHENS / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El expresidente ecuatoriano Rafael Correa ha asegurado que la ratificación de la condena por corrupción, que le inhabilita para ser candidato a las elecciones, no impedirá a su partido "arrasar" en los comicios de febrero de 2021, si bien está por ver quién le sustituirá como compañero de fórmula de Andrés Arauz.



"Nos estamos preparando para ganar conmigo o sin mí", ha dicho el exmandatario tras conocer el rechazo al recurso que había presentado por el conocido como 'caso Sobornos'. Los jueces han reafirmado la sentencia a ocho años de cárcel contra Correa, que reside en Bélgica.



Poco después de la confirmacion del fallo, Correa lamentó en Twitter que "en tiempo récord" se haya fraguado una sentencia que le inhabilita como candidato a la Vicepresidencia por el Centro Democrático. "No entienden que lo único que hacen es aumentar el apoyo popular", declaró en Twitter.



En declaraciones al portal TuVoz.Tv, se ha mostrado sin embargo "muy optimista" sobre las posibilidades del ya bautizado como 'correísmo'. Así, espera que puedan "arrasar" y hacerse con el control no solo de la Presidencia, sino también de la Asamblea, considerando que "lo que menos interesa" es su futuro político personal.



De hecho, incluso ha afirmado que "en lo personal" los jueces le han hecho un favor. "Me hubiera costado muchísimo. Hubiera tenido que dejar ciertas consultorías, ciertos trabajos que tengo y pago abogado, pago la universidad de mi hijo", ha declarado.



Correa ha insistido este martes en Twitter en su inocencia --"en mi vida he recibido un soborno ni permitido alguno"--, pero su entorno parece ya abocado a conjugar este mensaje con el pragmatismo electoral, con vistas a buscar alguien que pueda sustituir al expresidente junto a Arauz.



Entre los nombres que suenan están el de la hermana del expresidente, Pierina Correa, el de la exministra de Finanzas María Elsa Viteri, el del comunicador Xavier Lasso o los de los legisladores Marcela Aguiñaga y Pabel Muñoz, según el diario 'El Universo'.



El tiempo apremia, ya que el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe aceptar las precandidaturas como paso previo a la inscripción formal de candidatos a partir del 18 de septiembre.