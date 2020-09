Delegaciones de Grecia y Turquía se reunirán en la OTAN para rebajar tensión

EFE/EPA/DIMITRIS ALEXOUDIS

Ankara, 8 sep (EFE).- Delegaciones de Turquía y Grecia se reunirán el próximo jueves en la sede de la OTAN en Bruselas para intentar rebajar la tensión por la búsqueda de gas en zonas del Mediterráneo sobre la que los dos países miembros de la Alianza reclaman derechos de explotación, informan hoy medios turcos.

Según fuentes del Ministerio de Defensa turco citados por varios diarios turcos, la reunión estaba inicialmente prevista para hoy, pero ha sido finalmente retrasada al jueves.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, anunció el pasado día 3 que los dos países habían accedido a mantener "conversaciones técnicas" para establecer mecanismos que rebajen la tensión y reduzcan el "riesgo de incidentes y accidentes" en el Mediterráneo Oriental.

De acuerdo con fuentes de la OTAN, delegaciones de los dos países tuvieron ya un primer encuentro el día del anuncio del secretario general, de cuyo resultado no ha trascendido información.

La tensión entre Turquía y Grecia, aliados en la OTAN pero divididos por una tradicional enemistad geográfica e histórica, se ha manifestado incluso en la realización de maniobras militares en la misma zona del Mediterráneo sobre la que los dos reclaman derechos de explotación de gas.

Una fragata griega y una turca llegaron incluso a colisionar a mediados de agosto durante una tensa maniobra.

Atenas pretende delimitar su zona económica exclusiva (ZEE) marítima partiendo de las costas de la isla de Kastelorizo, situada a 120 kilómetros al este de Rodas y a 520 kilómetros de la Grecia continental, lo que se traduciría en un dominio griego sobre la mayor parte del Mediterráneo oriental.

Ankara, por su parte, asegura que "las islas no pueden tener ZEE", postura no fundamentada en la legislación marítima, y efectúa actividades de exploración de hidrocarburos en zonas que Grecia considera propias.