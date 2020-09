08/09/2020 Cultura.- 'Eso que tú me das', la última entrevista a Pau Donés, se estrenará en cines el 30 de septiembre. 'Eso que tú me das', el documental dirigido por Jordi Évole y Ramón Lara que recoge la última entrevista de Pau Donés, se estrenará en cines este 30 de septiembre. El filme se presentó en el 23º Festival de Málaga y es una conversación íntima y sincera que tuvo el ganador de cuatro Premios Ondas con el vocalista de Jarabe de Palo, 15 días antes de su fallecimiento. CULTURA WARNER BROS



'Eso que tú me das', el documental dirigido por Jordi Évole y Ramón Lara que recoge la última entrevista de Pau Donés, se estrenará en cines este 30 de septiembre. El filme se presentó en el 23º Festival de Málaga y es una conversación íntima y sincera que tuvo el ganador de cuatro Premios Ondas con el vocalista de Jarabe de Palo, 15 días antes de su fallecimiento.



El artista catalán falleció el pasado 9 de junio, pero, 20 días antes de morir, llamó Évole, amigo suyo, al que le propuso tener una charla grabada. 'Eso que tú me das' es el resultado de esta conversación. Un documental que muestra a una persona que supo vivir y morir apreciando la vida en su totalidad, de alguien que, llegado el momento de la verdad, no quiso irse sin dejar un último testimonio de agradecimiento.



Además, el estreno en cines de 'Eso que tú me das' tendrá también carácter solidario, puesto que parte de la recaudación del documental irá destinado a la investigación de la lucha contra el cáncer.



'Eso que tú me das', cuya duración es de 65 minutos, es una producción de Producciones del Barrio junto con Atresmedia. Warners Bros. Pictures España es la encargada de distribuir el largometraje en salas comerciales.