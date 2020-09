Coronavirus.- Reino Unido confirma más de 2.400 nuevos casos y apunta a un aumento "preocupante" entre los jóvenes

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Reino Unido ha confirmado este martes más de 2.400 casos de coronavirus durante el último día, unas cifras que no incluyen datos de Irlanda del Norte por un problema técnico, y ha apuntado a un aumento "preocupante" entre los jóvenes.



El Ejecutivo británico ha indicado en su último balance que durante las últimas 24 horas han sido confirmados 2.420 casos y 30 fallecidos, lo que eleva a 41.584 los muertos en el país europeo desde el inicio de la pandemia, según ha recogido el diario británico 'The Independent'.



Por su parte, Sanidad Pública de Inglaterra (PHE) ha apuntado a un "preocupante" aumento de los casos entre los jóvenes, dado que la mayoría de los nuevos casos durante las dos semanas previas al 30 de agosto son personas entre 20 y 29 años de edad.



En este sentido, el ministro de Sanidad, Matt Hancock, ha detallado que Bolton tiene la mayor tasa de contagios en el país, con 120 casos cada 100.000 personas, al tiempo que ha dicho que esto se debe "mayormente" a "actos sociales entre personas de entre 20 y 30 años".



Ante esta situación, Downing Street no descarta reducir el número máximo de personas que pueden reunirse y el portavoz del primer ministro, Boris Johnson, ha apuntado que las autoridades se toman "extremadamente en serio" el aumento de contagios registrado en las últimas semanas.



La oficina de Johnson ha hecho hincapié en la necesidad de "actuar de forma decidida" ante los "brotes locales", así como "mantener bajo revisión las normas para ver si es necesario dar nuevos pasos", tal y como ha informado la cadena de televisión británica BBC.