Colombia.- El antiguo líder de las FARC comparece ante la JEP por el reclutamiento de niños soldado en Colombia

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El antiguo jefe de la disuelta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) Rodrigo Londoño, alias 'Timochenko', ha comparecido este martes por primera vez ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para prestar declaración sobre el reclutamiento de niños soldado durante el conflicto en el país.



Londoño ha destacado a través de su cuenta en la red social Twitter que rinde "versión voluntaria" sobre la participación de menores de edad en el conflicto y ha recalcado que "como revolucionario, no le teme a la verdad". "No fallaremos a Colombia, ni a las víctimas ni al anhelo patrio de la paz con justicia social", ha agregado.



"En mi comparecencia explicaré nuestra política de ingreso, nuestra política del cuidado y de la salud sexual y reproductiva. Pido perdón por las conductas que miembros de nuestra extinta guerrilla hubieran podido cometer en estos asuntos. Eso nunca debió haber ocurrido", ha subrayado.



Así, ha destacado que "no dudará" a la hora de "narrar con total transparencia" los hechos por los que comparece ante la JEP y ha incidido en que su compromiso "es trabajar por la paz con justicia social y ésta sólo es posible de la mano de la verdad y la reconciliación".



"A las víctimas mi mayor respeto y solidaridad. Comparto su dolor. El horror de la guerra jamás debió haber ocurrido", ha señalado 'Timochenko' en una serie de mensajes publicados en la red social, sin que por ahora haya trascendido el contenido de su declaración.



Por su parte, la JEP ha hecho hincapié en que "es la primera vez en la historia del país que el máximo comandante de las extintas FARC comparece ante la justicia a rendir cuentas por el reclutamiento de menores".



El organismo ha detallado que Londoño "tendrá que hablar de la existencia, origen y evolución de la política que orientó o permitió la vinculación de niños y niñas y adolescentes en las FARC, y deberá atender las preguntas que hagan las víctimas acreditadas en el caso".



"Londoño no solo fue el último máximo jefe que tuvieron las FARC hasta la firma del acuerdo de paz en 2016", ha resaltado la JEP, que ha recordado que 'Timochenko' "hizo parte del Estado Mayor Central desde 1982, que se definió la política sobre reclutamiento de niños, niñas y adolescentes".



"Además, de acuerdo con informes de entidades del Estado, Londoño fue miembro de la Comisión Nacional de Personal, organismo encargado del reclutamiento desde 1999. A partir de ese momento las FARC decidieron expandirse y definieron que los bloques debían incrementar el reclutamiento y aportar un 20 por ciento del personal para crear una columna móvil", ha zanjado.



Londoño es en la actualidad el líder de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), el partido político surgido de la extinta guerrilla tras el acuerdo de paz. Parte del grupo armado se escindió y continúa activo como grupo disidente tras rechazar el pacto.



Colombia sufre una ola de violencia debido a la pugna entre grupos rivales para apoderarse de los antiguos territorios y negocios de las FARC, cebándose no ya solo con antiguos guerrilleros que optaron por dejar las armas, sino también con líderes sociales y defensores de los Derechos Humanos.