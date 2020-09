Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

(Bloomberg) -- Trump promete reducir los lazos económicos con China, los temores de un resurgimiento del coronavirus se hacen realidad y continúa el estancamiento del estímulo en Washington.

Ruptura

El presidente Donald Trump dijo que va a “poner fin” a la dependencia estadounidense de China y amenazó con castigar a cualquier empresa estadounidense que cree empleos en el extranjero. En su discurso en la Casa Blanca, durante el cual también acusó a su oponente Joe Biden, Trump sugirió que estaba abierto a desvincular por completo las dos economías más grandes del mundo. Si bien no se anunciaron medidas concretas, y las relaciones comerciales entre los países se mantienen estables por ahora, la Administración Trump estaría evaluando una prohibición de importaciones desde China que contengan algodón de la región de Xinjiang en respuesta a la supuesta represión de Pekín al grupo minoritario musulmán uigur.

Aumento

Los temores de una segunda ola de contagios por coronavirus están convirtiéndose en realidad en Europa, donde Francia reportó un nuevo récord de casos, y las tasas en Alemania y el Reino Unido siguen aumentando. La principal diferencia esta vez es que la mayor parte de los contagios se producen en personas de entre 15 y 44 años, lo que significa que la tasa de mortalidad hasta ahora ha sido mucho más baja, ya que los ancianos y los más vulnerables siguen siendo más disciplinados respecto de atenerse a las recomendaciones de distanciamiento social. Los casos en EE.UU. se mantienen por debajo de sus recientes máximos, y una nueva vacuna experimental contra el covid-19 que se originó de la Universidad de Oxford comenzó los ensayos en humanos en Australia.

De vuelta a la oficina

El Senado regresa a Washington hoy, pero los legisladores y la Administración Trump no se acerca a un acuerdo sobre un paquete de medidas fiscales. Los demócratas se atienen a su propuesta de un paquete de ayuda de US$2,2 billones, mientras que el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, apoya el plan de estímulo de US$500.000 millones respaldado por la Casa Blanca. En otras noticias sobre el regreso a las oficinas, Wall Street quiere que más empleados regresen a sus condiciones normales de trabajo; JPMorgan Chase & Co. está entre los bancos que están presionando por una mayor asistencia a la oficina desde esta semana.

Los mercados caen

Un repunte en las acciones europeas durante el feriado estadounidense de ayer no está sobreviviendo al regreso de los operadores estadounidenses, ya que las acciones muestran un desempeño mixto esta mañana. El índice MSCI Asia-Pacific subió 0,3%, mientras que el índice Topix de Japón cerró con un alza de 0,7%. En Europa, el índice Stoxx 600 revirtió los avances registrados al inicio de la sesión para negociarse con un descenso de 1% a las 5:50 a.m., hora del este. Los futuros del S&P 500 apuntan a una apertura a la baja, donde las acciones tecnológicas nuevamente impulsarán las pérdidas, el rendimiento de los títulos del Tesoro a 10 años era de 0,689% y el oro caía.

También hoy...

Hay poco que destacar en el calendario económico de hoy, aparte de las cifras de los créditos de consumo de julio, que se conocerán a las 3:00 p.m. En Londres, se inicia la última ronda de negociaciones del brexit, y los inversionistas se están poniendo nerviosos nuevamente por las posibilidades de una salida sin acuerdo. El presidente Trump habla en Florida y Carolina del Norte más tarde y el secretario de Estado, Mike Pompeo, se encuentra en el Consejo Atlántico. Lululemon Athletica Inc. y Slack Technologies Inc. informan resultados.

