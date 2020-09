Christiansen ve positivo para Panamá el aplazamiento de las eliminatorias de la Concacaf

En la imagen, el seleccionador de Panamá, el hispano-danés Thomas Christiansen. EFE/Bienvenido Velasco/Archivo

Panamá, 8 sep (EFE).- El seleccionador de Panamá, el hispano-danés Thomas Christiansen, dijo este martes que es "positivo" para Panamá el cambio de fechas del inicio de las eliminatorias de la Concacaf para el Mundial de Catar 2022, pospuestas para marzo próximo.

"Ha sido positivo el retraso de los primeros partidos oficiales para la clasificación. Ahora tenemos más claro cuándo vamos a jugar", declaró el seleccionador de la roja centroamericana en una entrevista con la cadena local TV-Max.

La Concacaf y la FIFA acordaron que la primera ronda de clasificación de esta confederación para Catar 2022 se inicie en marzo de 2021 y no en octubre-noviembre de este año, como estaba previsto, junto a la elaboración de un nuevo calendario, dada la actual situación sanitaria en la zona.

"Muchas partes de la región continúan atravesando situaciones de salud pública muy desafiantes y ese ha sido un factor clave en esta decisión. Además, varios países de la confederación han aplicado restricciones de viaje y requisitos de cuarentena que dificultarían enormemente la disputa de partidos internacionales por parte de 30 selecciones nacionales", indicó la FIFA en un comunicado.

Sobre las fechas FIFA de octubre y noviembre, Christiansen explicó que se ya se "hacen las gestiones" para jugar partidos de preparación, algo que les de más rodaje de la cara a un 2021 con una agenda apretada.

"No vamos a desviarnos mucho más, los partidos de octubre y noviembre los vamos a jugar igual. De momento se están gestionando los primeros partidos del mes de octubre", dijo, sin más precisiones.

Antes del cambio anunciado por la FIFA, Panamá se alistaba para comenzar su camino al Mundial de Catar el 8 de octubre como local ante Barbados.

El timonel de los panameños manifestó que está "contento" con los primeros días de trabajo en la 'burbuja' instalada en una zona del centro del país, y espera que se mantenga de esta manera, aunque criticó en cierta forma el estado físico de algunos jugadores convocados.

"Los hábitos malos, sobre todo en el tema de la alimentación, son un problema, tienes que cuidarte. Hay mucha competencia (en el grupo), no hay espacio para el error, el que no se prepare bien, habrá otro (jugador) para ganarse ese puesto", advirtió.

Christiansen adelantó que en la 'burbuja' panameña, localizada en Coclé, provincia central panameña, se seguirá trabajando con normalidad.

"Este cambio también da tiempo para trabajar más aquí", apuntó, ero sin perder la pista de "los jugadores que están afuera, porque ellos nos van a ayudar a clasificar a ese Mundial", concluyó.