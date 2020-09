Bielorrusia.- Tijanovskaya reclama que ningún país negocie con Lukashenko porque "no tiene ninguna legitimidad"

Advierte ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europea de que el pueblo bielorruso ha dejado claro su rechazo al "fraude" electoral



PARÍS, 8 (DPA/EP)



La líder opositora bielorrusa Svetlana Tijanovskaya ha reclamado que ningún país entable negociaciones con el régimen presidido por Alexander Lukashenko por considerar que el mandatario bielorruso "no tiene ninguna legitimidad" por el "fraude" en las elecciones presidenciales del 9 de agosto.



"Ninguna organización internacional ha reconocido estos resultados falsos", ha afirmado Tijanovskaya, en una comparecencia ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europea, en Estrasburgo (Francia). "El pueblo bielorruso se ha negado claramente a aceptar este fraude", ha subrayado.



Tijanovskaya ha recalcado que el rechazo del pueblo bielorruso al "fraude" electoral implica que "Lukashenjo no tiene ninguna legitimidad como presidente" de Bielorrusia. "Ya no representa a nuestro país", ha asegurado. "Los países y potencias que hacen gestiones con Lukashenko lo hacen bajo su propia responsabilidad", ha explicado.



La líder opositora bielorrusa, que abandonó hace semanas Bielorrusia ante el temor a ser detenida, ha hecho hincapié en que el pueblo bielorruso no estará obligado a respetar "los tratados que se hagan contra su voluntad por parte de un régimen ilegítimo".



El mensaje de Tijanovskaya llega el mismo día en que la dirigente opositora Maria Kolesnikova ha sido detenida en la frontera de Bielorrusia con Ucrania cuando intentaba abandonar el país acompañada por otros dos opositores.



Bielorrusia está inmersa en una grave crisis desde la proclamación del resultado de las elecciones presidenciales de agosto, consideradas fraudulentas por la oposición y que han llevado a las mayores manifestaciones de la historia reciente del país.



En las últimas semanas, el régimen que preside Alexander Lukanshenko, apoyado por Rusia, ha intensificado la represión de las protestas con detenciones de decenas de manifestantes y también de periodistas y de activistas opositores.