Bellerín se convierte en accionista del club "más sostenible del mundo"

Londres, 8 sep. (EFE).- Héctor Bellerín, jugador español del Arsenal, se ha convertido en el segundo mayor accionista del Forest Green Rovers, equipo de la League Two (Cuarta división inglesa).

Este club ha sido considerado por la UEFA como el club "medioambientalmente más sostenible del mundo" y casa con las acciones que Bellerín lleva haciendo desde hace tiempo.

Por ejemplo, tras el parón por el coronavirus de la temporada pasada, el lateral español anunció que plantaría 3.000 árboles por cada triunfo del Arsenal. En total ayudó a financiar la plantación de más de 60.000 árboles en el Amazonas.

"Mucha gente cree que no hay solución a los problemas del mundo, pero el Forest Green demuestra que se pueden hacer muchas", dijo Bellerín en un comunicado.

"La primera vez que jugué contra el Forest Green (en un amistoso en 2014), lo único que sabía de ellos es que estaban muy lejos de Londres. Cuando más he escuchado sobre ellos y su trabajo, más he querido conocerles y ser parte de ellos", añadió el futbolista.