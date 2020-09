Azarenka llega a cuartos y jugará ante Mertens, que eliminó a Kenin

En la imagen la veterana tenista bielorrusa Victoria Azarenka. EFE /EPA /JASON SZENES

Flushing Meadows (Nueva York, EE.UU.), 7 sep (EFE).- La veterana tenista bielorrusa Victoria Azarenka, número 27 del mundo, remontó un set en contra y venció este lunes por 5-7, 6-1 y 6-4 a la checa Karolina Muchova, vigésima cabeza de serie, para llegar por quinta vez, primera desde el 2015, a los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos.

Azarenka, de 31 años, que lleva una racha de invicta de nueve partidos consecutivos, incluidos los que le dieron el triunfo la pasada semana en el Premier 5 de Cincinnati, se enfrentaba por primera vez a Muchova.

La dos veces ganadora de Grand Slam y también dos veces finalista del Abierto, tendrá como próxima rival en los cuartos a la belga Elise Mertes, decimosexta cabeza de serie, que dio la sorpresa de la octava jornada al vencer en dos sets seguidos, 6-3 y 6-3, a la estadounidense Sofia Kenin, segunda preclasificada, y actual campeona del Abierto de Australia.

El duelo con Muchova era el primero para Azarenka, que necesitó dos horas y 29 minutos de acción antes de imponerse a la joven de 24 años, y número 26 del mundo, que jugó su tercer Abierto y logró este año la mejor clasificación tras superar la tercera ronda que había alcanzado en las dos primeras.

Auque comenzó dominando la joven checa, cuarta finalista en Wimbledon, del año pasado, Azarenka jugó un partido más limpio, marcando 21 golpes ganadores por 28 errores no forzados.

Mientras Muchova hizo más ganadores, también cometió más errores (32 a 45), y se rompió seis veces cuando la bielorrusa ganó casi la mitad de los puntos jugados en el resto de la estrella checa.

"Me siento muy feliz de seguir haciendo mi mejor tenis y avanzando en el torneo, sin que haya cambiado mi objetivo de pensar solo partido a partido", declaró Azarenka en la pista al concluir el encuentro. "A pesar que perdí el primer set sabía que podía remontar porque tengo una gran preparación y confianza en mi juego".

Ahora Azarenka buscará su primera semifinal de Grand Slam desde el US Open 2013, mientras que Mertens, de 24 años, llegó por segunda vez consecutiva a los cuartos de final del Abierto.

A los que también llegó de manera sorpresiva y por primera vez, otra veterana, la búlgara Tsvetana Pironkova, actual número 472 del mundo, que siguió su marcha triunfal en el Abierto al ganar en tres sets por 6-4, 6-7 (5) y 6-3 a la francesa Alizé Cornet, 56 en la clasificación de la WTA.

El duelo entre las dos veteranas jugadoras, que entraron al cuadro principal sin ser cabezas de serie, duró dos horas y 50 minutos, y permitieron a Pironkova, la verdugo de la española Garbiñe Muguruza, décima preclasificada, en la segunda ronda.

La próxima rival de Pironkova, de 32 años, será la estadounidense Serena Williams, tercera cabeza de serie, que también ganó este lunes en tres sets, 6-3, 6-7 (6) y 6-3 a la griega María Sakkari, decimoquinta preclasificada.

El duelo entre ambas será el quinto con serie perfecta hasta ahora para Williams con 4-0, pero será el primero que mantengan ambas desde el 2015.