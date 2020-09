Apple pide a corte suspender sistema de pago ‘ilegal’ de Epic

(Bloomberg) -- Apple Inc. solicitó a un tribunal que impida que Epic Games Inc. use el sistema de pago del fabricante de juegos en copias existentes de Fortnite.

El sistema de pago de Epic eludió la tienda de aplicaciones de Apple, por lo que el fabricante de iPhone no recibió las comisiones de las compras dentro de Fortnite. En agosto, Apple impidió a los nuevos usuarios descargar Fortnite en su plataforma, pero las copias existentes de Fortnite aún pueden usar el sistema de Epic. Apple busca indemnizaciones monetarias para compensar su pérdida de comisiones.

Nota Original:Apple Asks Court to Stop Epic’s ‘Unlawful’ Payment System

