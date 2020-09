Afganistán.- Los talibán dicen que el Gobierno de Afganistán no ha finalizado el proceso de liberación de presos

05/05/2020 Prisioneros talibán liberados POLITICA ASIA AFGANISTÁN INTERNACIONAL CONSEJO DE SEGURIDAD NACIONAL AFGANO



MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



Los talibán han asegurado este martes que las autoridades afganas no han finalizado aún el proceso de liberaciones de insurgentes impuesto como un requisito para el inicio de conversaciones de paz entre las partes, antes de recalcar que las mismas sólo arrancarán cuando el proceso "sea completado".



"El proceso de liberación de prisioneros del Emirato Islámico aún no ha terminado. La liberación de algunos prisioneros está pendiente y hay trabajos en marcha (para lograrlo)", ha dicho Mohamad Naim Uardak, nuevo portavoz de la oficina de los talibán en Qatar.



"Una vez que el proceso de liberación de presos haya sido completado, nuestro equipo negociador está preparado para iniciar las negociaciones intraafganas", ha agregado, en un mensaje publicado en su cuenta en la red social Twitter, abierta tras su nombramiento durante el fin de semana.



El Gobierno afgano ha afirmado que todos los presos incluidos en la lista con 5.000 nombres presentada por los talibán habían sido excarcelados, a excepción de seis considerados de línea dura, tal y como ha recogido la cadena de televisión afgana Tolo TV.



Sin embargo, la portavoz del Ministerio para Asuntos de Paz, Njia Anuari, ha destacado que "la liberación de los (presos) talibán ha terminado, en línea con la lista presentada". "Este proceso ha sido completado", ha añadido.



El presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, firmó en agosto un decreto autorizando la liberación del último grupo de 400 talibán exigidos por el grupo para iniciar las conversaciones de paz, tras la decisión en este sentido por parte de una asamblea consultiva.



El Ejecutivo de Ghani se había negado a aceptar la totalidad de la lista presentada por los talibán en febrero a los negociadores de Estados Unidos al firmar su histórico acuerdo de paz, dado que en dicho proceso de conversaciones no participó Kabul y no se siente obligado por las conclusiones de dicho diálogo.



Por su parte, el portavoz de la Presidencia afgana, Sediq Sediqqi, insistió el lunes en que el equipo negociador gubernamental está "completamente" preparado para iniciar las conversaciones directas de paz con los talibán, que el domingo reemplazaron al jefe de su delegación.



Los talibán nombraron el domingo al maulavi Abdul Hakim como nuevo jefe de su delegación, de cara al inicio de conversaciones de paz con el Gobierno de Afganistán. Fuentes cercanas a los talibán dijeron que el nuevo líder tendrá plena autoridad en la negociación. Abdul Hakim fue ayudante cercano al anterior líder talibán, el mulá Ajtar Mansur.



Desde el acuerdo de febrero, el país se ha sumergido de nuevo en una espiral de violencia, con la reanudación de los ataques de los talibán contra las fuerzas de seguridad y civiles afganos, mientras los insurgentes acusan al Ejército de Afganistán de seguir atacando sus posiciones.