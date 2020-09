Aerolínea venezolana ignora sanciones y viaja a China por ayuda humanitaria

En la imagen el registro de un avión de la aerolinea Conviasa, en el aeropuerto Internacional de Maiquetía, La Guaira (Venezuela). EFE/Rayner Peña

Caracas, 8 sep (EFE).- La aerolínea estatal venezolana Conviasa ignoró la prohibición de viajar a consecuencia de las sanciones impuestas por Estados Unidos y voló a China para transportar al país caribeño ayuda humanitaria que el gigante asiático ha donado para afrontar la emergencia sanitaria por COVID-19, anunciaron este martes autoridades de ambas naciones.

"A pesar del bloqueo imperial, ahí está (Conviasa) dando la batalla en el aire, ahí están sus alas poderosas surcando todos los aires, y lo hemos visto con este vuelo entre Venezuela y China", dijo hoy al recibir las ayudas la vicepresidenta ejecutiva del país sudamericano, Delcy Rodríguez.

"Este es un vuelo muy especial", añadió Rodríguez tras apuntar que es apenas el primero, al tiempo que pronosticó "muchos otros" hasta China como parte de este acuerdo que ha llevado a Venezuela más de 700 toneladas de fármacos y equipos médicos.

Por su parte, el embajador de China en Venezuela, Li Baorong, saludó el esfuerzo de Conviasa, pese a las medidas restrictivas que enfrenta, para transportar las ayudas, que este martes completaron su séptima entrega.

El pasado 7 de febrero, el Gobierno de Estados Unidos bloqueó una flota de 40 aviones de Conviasa al señalar que era usada para "trasladar a funcionarios corruptos del régimen (de Nicolás Maduro) en todo el mundo para impulsar el apoyo a sus esfuerzos antidemocráticos".

El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, indicó entonces en un comunicado que esta acción no impide que los venezolanos puedan continuar viajando, al aclarar que pueden hacerlo "en otros transportistas que no están sujetos a las sanciones" de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

Venezuela respondió al castigo tachándolo de "grave error" y anunció acciones legales en el plano internacional, sin que hasta ahora se conozcan los avances al respecto.

Las sanciones impiden a ciudadanos y empresas relacionadas con Estados Unidos hacer negocios con Conviasa -como la venta de repuestos o combustible-, lo que dificulta las operaciones internacionales de la aerolínea.

Venezuela no informó hoy donde hizo escalas y repostó el vuelo de Conviasa, o si hubo más de un avión en el viaje.