113-107. George, con 32 puntos, hace la diferencia en victoria de Nuggets

Mason Plumlee de los Denver Nuggets (d) lanza a la canasta sobre Landry Shamet (i) de Los Ángeles Clippers durante la primera mitad de la semifinal de baloncesto de la NBA. EFE/ Erik S. Lesser

Lake Buena Vista (EE.UU.), 7 sep (EFE).- El alero Paul George recuperó el mejor toque de muñeca y con 32 puntos encabezó el ataque balanceado de Los Angeles Clippers que se impusieron este lunes por 113-107 a los Nuggets de Denver, en el tercer partido de las semifinales de la Conferencia Oeste.

Los Clippers, que ahora tienen ventaja de 2-1 en la serie que disputan al mejor de siete, jugarán el cuarto partido el próximo miércoles en el mismo escenario de la burbuja de Orlando.

George, que anotó 12 de 18 tiros de campo, incluidos 5 de 7 triples, y 3-3 desde la línea de personal, también capturó cuatro rebotes, repartió cuatro asistencias y tuvo dos robos de balón con su juego defensivo.

Mientras que el alero Kawhi Leonard también destacó en el ataque de los Clippers al convertirse en el segundo máximo encestador y el mejor en el juego interior al acabar el partido con un doble-doble de 23 puntos, 14 rebotes, seis asistencias y dos tapones, el segundo en la recta final del tiempo reglamentario que aseguró la victoria del equipo de Los Angeles.

Leonard se convirtió en el jugador que siempre estuvo para ayudar a los Clippers en los momentos decisivos como el tapón que le puso al base canadiense Jama Murray en tiro que hubiese acercado a los Nuggets en el marcador y seguir metidos en el partido.

El entrenador de los Clippers, Doc Rivers, pidió un tiempo muerto para calmar a los Clippers con 8:29 por jugar y perdiendo 90-97, mientras les insistía que si no jugaban defensa difícilmente podrían ganar el partido.

La llamada de atención resultó y la defensa fue lo que permitió a los Clippers hacer una racha de 14-4 y cambiar la historia del marcador con parcial a su favor de 104-101 y la historia del partido.

El escolta reserva Lou Williams, que acabó con 10 puntos, selló la victoria de los Clippers con una bandeja que extendió la ventaja a seis con 2:04 minutos por jugarse, que no perderían el resto del camino.

El ala-pívot Marcus Morris Sr. anotó 12 puntos, capturó cuatro rebotes y repartió tres asistencias, que lo dejaron como el tercer máximo encestador de los Clippers en una lista de cinco jugadores que acabaron con números de dos dígitos.

El pívot serbio Nikola Jokic con un doble-doble de 32 puntos, 12 rebotes y ocho asistencias se encargó de liderar a los Nuggets, a pesar de un dolor en la muñeca derecha que lo mantuvo duda hasta el calentamiento previo al partido.

El pívot All-Star tuvo el pase de la noche en el tercer cuarto, cuando capturó un rebote, giró rápidamente y envió un tiro perfecto de toda la cancha al ala-pívot Jerami Grant para un mate espectacular.

Jokic demostró ser una pesadilla para los Clippers con los pivotes, JaMychal Green, Ivica Zubac y Montrezl Harrell cometiendo faltas tempranas tratando de cubrirlo.

El ala-pívot reserva, el novato Michael Porter Jr. terminó con 18 puntos como segundo máximo encestador de los Nuggets, mientras que Murray, esta vez, no pudo ser factor ganador al aportar solo 14 tantos tras encestar 5 de 17 tiros de campo.

El equipo de Denver dominaba en el segundo cuarto, liderando por 12 puntos con 3:34 por jugarse antes del descanso, pero los Clippers respondieran con fuerza.

Los Clippers concluyeron los primeros 24 minutos con un parcial perdedor de 57-59 después de haber completado una racha de 12-2, que les ayudó a que los Nuggets no se hubiesen distanciado en el marcador.