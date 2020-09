111-89. Los Celtics vuelven a poner a los Raptors contra las cuerdas

Jayson Tatum (i) de los Celtics de Boston en acción frente a Norman Powell (d) de los Raptors de Toronto en Kissimmee, Florida (EE.UU.), hoy 7 de septiembre de 2020. EFE/EPA/ERIK S. LESSER

Lake Buena Vista (EE.UU.), 7 sep (EFE).- Los Celtics de Boston recuperaron su mejor versión en el juego defensivo y con el escolta Jaylen Brown, de líder que también les aportó 27 puntos, arrollaron este lunes por 111-89 a los Raptors de Toronto en el quinto partido de la eliminatoria de semifinales de la Conferencia Este.

El triunfo de los Celtics, que después de haber tenido ventaja de 2-0 en la eliminatoria, se la dejaron empatar (2-2), les permite volver a tener control de 3-2 y colocarse a una victoria más de alcanzar las finales.

El sexto partido de la serie, que se disputa al mejor de siete, se jugará el próximo miércoles.

El entrenador de los Celtics, Brad Stevens, les recordó a los jugadores que lo único que tenían que hacer para volver al camino ganador era comenzar agresivos desde el inicio del partido y sobre todo no descuidar la defensa.

El resto fue todo fácil para los Celtics que siempre estuvieron en control del ritmo del partido y sobre todo un marcador, que en la primera parte fue de escándalo.

El base Kemba Walker, que había sido autocrítico por la manera como jugó en el cuarto partido, anotó 21 puntos como segundo máximo encestador de los Celtics, que tuvieron a los cinco titulares con números de dos dígitos y superaron 93-45 a la aportación que hizo el cinco inicial de los actuales campeones de la NBA.

El alero Jayson Tatum anotó 18 puntos, el pívot alemán Daniel Theis y el base reserva Brad Wanamaker tuvieron 15 cada uno, mientras que el escolta Marcus Smart llegó a los 12 tantos con los Celtics.

El escolta Fred VanVleet anotó 18 puntos como líder de los Raptors, que llegaron a tener una desventaja de hasta 30 tantos durante la primera mitad.

El alero reserva Norman Powell anotó 16 puntos como sexto jugador de los Raptors, mientras que el ala-pívot camerunés Pascal Siakam y el base Kyle Lowry lograron 10 tantos cada uno. El escolta novato Matt Thomas, que salió de reserva llegó a las 10 anotaciones con Toronto.

El pívot congoleño español Serge Ibaka, que jugó 19 minutos como reserva de los Raptors, logró siete puntos (3-6, 1-3, 0-0), cuatro rebotes, y puso dos tapones.

Mientras que su compatriota, el pívot Marc Gasol, no anotó y no jugó en los últimos 20 minutos, cuando el entrenador de los Raptors, Nick Nurse, en el cuarto periodo solo dejó en el campo a VanVleet como el único titular.

Los Raptors tiene ahora marca de 9-10 de todos los tiempos cuando se enfrenta a la eliminación, como será el caso el miércoles.

Los actuales campeones de liga se encontraron en problemas desde el inicio del partido después que en las primeras 18 posesiones, lograron solo cinco puntos con dos canastas de 15 tiros de campo y un parcial adverso de 18-5.

Otra gran racha de anotaciones, esta vez 23-7, en el segundo cuarto empujó la ventaja de Boston de 37-25 a 60-32 al final de la primera parte.

Los Raptors habían acertado 5 de 6 desde el campo justo antes de que comenzara la racha y parecían estar tomando ritmo; fallaron 11 de sus siguientes 13 tiros y las cosas se salieron de control.

El equipo de Toronto superó a Boston 28-25 en el tercero y ya no importaba; la ventaja de los Celtics era 87-63 al entrar en el cuarto dejaba todo sentenciado a favor de Boston, que ahora tiene marca de cuatro triunfos de más de 15 puntos en lo que va de temporada.

El resto de la NBA, combinado, tiene uno y los Celtics anotaron más puntos en el segundo cuarto (37) de los que permitieron en la primera mitad (35).