1-2. Un gran Krychowiak lidera la remontada de Polonia

Los jugadores polacos celebran su victoria tras el partido de la UEFA Nations League entre Bosnia y Polonia en Zenica, Bosnia-Herzegovina.EFE/EPA/ FEHIM DEMIR

Redacción deportes, 7 sep (EFE).- La selección de Polonia logró estrenar su casillero de victorias en la Liga de Naciones, tras imponerse este lunes por 1-2 en su visita a Bosnia, en un encuentro en el que los polacos, liderados por un gran Grzegorz Krychowiak, remontaron el tanto inicial de los balcánicos, de penalti.

Y es que el conjunto bosnio, pese a dejar de inicio en el banquillo a su gran estrella, el delantero del Roma Edin Dzeko, volvió a mostrar de partida la misma sólida imagen que ya le permitió lograr el pasado viernes un valioso empate (1-1) ante Italia en Florencia.

De hecho, fue el sustituto de Dzeko, el atacante Elvir Koljic el encargado de provocar a los 22 minutos el penalti que permitió al conjunto bosnio adelantarse en el marcador.

Una pena máxima que, en un principio, paso desapercibida para todo el mundo, menos para el colegiado turco Cüneyt Cakir que, perfectamente situado, vio como el defensa polaco Jan Bednarek impidió rematar a Koljic un centro desde la izquierda de Amer Gojak con un agarrón.

Penalti que no desaprovechó el centrocampista Haris Hajradinovic para poner a los 24 minutos el 1-0 con un potente disparo que no pudo atajar el guardameta polaco Lukasz Fabianski.

Un gol que pareció despertar definitivamente a la selección polaca, que hasta entonces se había mostrados excesivamente plana en su juego.

Algo que cambió radicalmente en el momento en el que los polacos lograron encontrar en las bandas a Kamil Jozwiak y a Kamil Grosicki, que a los 41 minutos a punto estuvo de devolver la igualada en el marcador.

Tanto del empate que Polonia volvió a rozar en los minutos siguientes en dos remates de Jozwiak, que vio como un defensa enviaba milagrosamente su disparo a córner, y del delantero Arkadiusz Milik.

Pero cuando Polonia parecía echar más de menos a su goleador, el delantero del Bayern de Múnich Robert Lewandowski, al que el seleccionador polaco concedió descanso en estas dos primeras jornadas de la Liga de Naciones, llegó el tanto de la igualada.

Un gol anotado por el central Kamil Glik, que ya había gozado de otra gran oportunidad unos minutos antes y que estableció a los 45 minutos el 1-1 con un potente y preciso cabezazo a la salida de un córner.

Empate que acentuó el dominio de Polonia en la segunda parte, en la que los visitantes siguieron generando peligro con las acciones por banda de Jozwiak y Grosicki.

Circunstancia que obligó a dar entrada al técnico bosnio Dusan Bajevic a sus dos jugadores más incisivos Edin Visca y Edin Dzeko, que sustituyó a los 60 minutos de juego al centrocampista Muhamed Besic.

Pero el partido ya era de Polonia, en donde destacó la figura del exjugador del Sevilla Grzegorz Krychowiak, que dio toda una lección de cómo mover a un equipo.

Una superioridad que el conjunto polaco logró finalmente trasladar al marcador a los 67 minutos con el tanto de Kamil Grosicki, que anotó el 1-2 al rematar de cabeza un centro desde la izquierda del lateral Maciej Rybus.

Sin embargo, cuando todo parecía más favorable para los visitantes, el técnico polaco Jerzy Brzeczek se empeño en dar vida a Bosnia sacando del campo a Krychowiak, hasta entonces el mejor del partido.

Un incomprensible cambio que a punto estuvo de costar muy caro al equipo polaco, que vio como Bosnia disponía a los 72 minutos de una inmejorable ocasión en las botas de Elvir Koljic para reestablecer la igualada.

Ocasión que pareció envalentonar a los locales, que cinco minutos después tuvieron una nueva ocasión de lograr el empate en un remate de Edin Dzeko.

No fue el último susto para el conjunto polaco que vio como a falta de cinco minutos para la conclusión del tiempo reglamentario Edin Visca volvió a rozar el tanto del empate, con un fallido remate que el atacante bosnio no acertó a empalar correctamente.

Un empate que finalmente no llegó, lo que permitió a Polonia, que cayó en la primera jornada por 1-0 ante los Países Bajos, sumar un triunfo que le permitió escapar de la última plaza del grupo.

- Ficha técnica:

1 - Bosnia: Begovic; Kvrzic, Bicakcic, Sanicanin, Civic (Milosevic, m.82); Besic (Dzeko, m.60), Hadziahmetovic, Hajradinovic; Hodzic, Koljic y Gojak (Visca, m.46).

2 - Polonia: Fabianski; Kedziora, Glik, Bednarek, Rybus; Goralski, Krychowiak (Klich, m.68); Jozwiak, Zielinski (Linetty, m.85), Grosicki (Szymanski, m.80) y Milik.

Goles: 1-0, m.24: Hajradinovic, de penalti. 1-1, m.45: Glik. 1-2, m.67: Grosicki.

Árbitro: Cüneyt Cakir (TUR). Mostró tarjeta amarilla a Hadziahmetovic por Bosnia; y a Bednarek y Milik por Polonia.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la segunda jornada del grupo 1 de la Liga A de la Liga de Naciones disputado en el estadio Bilino Polje de Zenica (Bosnia).