Ventas ‘por error’ de acciones chinas se convierten en una moda

(Bloomberg) -- Otra empresa china ha dicho que un importante accionista vendió acciones por error, lo que aumenta la especulación de que personas con información privilegiada podrían estar probando el mercado antes de deshacerse de sus participaciones.

Shenzhen Changfang Group Co. informó que Nie Xianghong, un accionista que actúa en acuerdo con el principal inversor Li Dichu, vendió involuntariamente 16.000 acciones el viernes al registrar el ticker incorrecto. La acción, que se apreció en el límite del 20% por cuarto día el lunes, ha ganado más del 100% este mes. Li poseía más del 11% de la empresa antes de la venta.

El jueves, Sany Heavy Industry Co. dijo que su junta multaría al accionista Mao Zhongwu después de que un “error de negociación” no especificado lo llevase a vender 96.700 acciones más de lo que tenía previsto. Días antes, el presidente del fabricante de pantallas TCL Technology Group Corp. dijo que un operador vendió por error 5 millones de acciones de la empresa utilizando su cuenta. Al menos otras tres empresas, entre ellas Liqun Commercial Group Co., han revelado y se han disculpado desde finales de agosto por ventas de acciones no deliberadas por parte de ejecutivos.

La repentina ola de transacciones erróneas está poniendo el foco en las operaciones con información privilegiada de empresas cotizadas de China. Las ventas por parte de los principales accionistas a menudo se consideran una señal negativa en China, ya que sugieren que los ejecutivos están perdiendo la confianza en las perspectivas de una empresa, y pueden provocar caídas de las acciones una vez que se dan a conocer.

“La forma en que imagino que esto sucedió fue que los ejecutivos querían probar si era posible vender las acciones en el mercado abierto”, dijo Lv Changshun, analista de Beijing Zhonghe Yingtai Management Consultant Co. “Llámelo errores, pero fueron deliberados”.

Changfang ha advertido a los inversores de fluctuaciones anormales en sus acciones. La empresa, que fabrica productos de iluminación LED, se encuentra entre las mejores acciones de Shenzhen para septiembre pese a decir que sufrió una pérdida neta de 33,8 millones de yuanes (US$4,95 millones) en el primer semestre de 2020. La Bolsa de Valores de Shenzhen dijo el viernes que está vigilando las acciones debido a ganancias significativas.

Nota Original:‘Fat Finger’ Holder Stake Sales Becoming a Trend in China (1)

